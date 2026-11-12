Beyoğlu'nda dehşet! Evde halıya sarılı ceset bulundu

İstanbul Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı halde erkek cesedi bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İnceleme başlatıldı.

Olay yerindeki gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Arkamda bulunan apartmanın zemin katında halıya sarılmış bir şekilde başından vurulmuş bir ceset bulundu. İhbar üzerine bölgeye ekipler geldi ve bulunduğumuz dakika itibarıyla da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemeleri halen daha devam ediyor." sözleriyle ilk bilgileri aktardı.

CİNAYETİN İŞLENİŞ ŞEKLİ MERCEK ALTINDA

Olayın nasıl gerçekleştiğine dair polis ekiplerinin üzerinde durduğu senaryoları paylaşan Mustafa Kadir Mercan, "Önemli hususlar var bu noktada. Başından vurulmuş bir şekilde bulundu cansız beden. Acaba başka bir noktada vurulup mu getirildi, yoksa bu apartmanın zemin katında mı işlendi olası cinayet? Bunu tabii ki şu anda ekipler araştırıyor. Bir başka senaryo da şu şekilde, önce bir noktada boğulup sonradan kafasına ateş etmek suretiyle ateş edildi de bu noktaya mı getirildi? Tabii ki ekiplerin incelemesi bulunduğumuz dakika itibarıyla devam ediyor. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri noktalandıktan sonra cansız beden bu noktadan çıkarılacak ve Adli Tıp Kurumuna götürülecek. Nihai ölüm sebebi o noktada kesinleşmiş olacak. Çünkü bu tür olaylarda delil karartmak adına dahi farklı yöntemlerle öldürülüp sonradan da bir el ateş etme ihtimali üzerinde durulabiliyor." ifadelerini kullandı.

SOKAK KAPATILDI

Olay yerindeki güvenlik önlemleri ile kurbanın kimlik tespit çalışmalarındaki son durumu bildiren A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Bulunmuş olduğumuz sokağın her bir noktası şu anda trafiğe kapatılmış durumda. 'Olay yeri girilmez' şeritleri de asılmış durumda ve sokağa herhangi bir sivil unsurun giriş çıkışı şu an itibarıyla yasak. İncelemenin yaklaşık bir, bir buçuk saat daha sürmesi bekleniyor" sözleriyle incelemelerin titizlikle sürdüğünü vurguladı.