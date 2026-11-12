Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin gerçekleştirilen görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş , Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulması planlanan İzleme Komisyonu'na ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Meclis'teki makam odasında gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

SİYASİ PARTİLERLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti ziyaretlerine salı günü başladı. Kurtulmuş, ilk gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Yol Partisi'ni ziyaret etti.

Dün ise DEM Parti ve AK Parti gruplarıyla bir araya geldi. Bahçeli ziyaretinin ardından Kurtulmuş'un siyasi parti temaslarını sürdürmesi bekleniyor.