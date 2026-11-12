TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret: Terörsüz Türkiye süreci gündemde
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulması planlanan İzleme Komisyonu'na ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulması planlanan İzleme Komisyonu'na ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Meclis'teki makam odasında gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.
Bahçeli, Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u uğurladı.
GÖRÜŞME BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin gerçekleştirilen görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.
SİYASİ PARTİLERLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti ziyaretlerine salı günü başladı. Kurtulmuş, ilk gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Yol Partisi'ni ziyaret etti.
Dün ise DEM Parti ve AK Parti gruplarıyla bir araya geldi. Bahçeli ziyaretinin ardından Kurtulmuş'un siyasi parti temaslarını sürdürmesi bekleniyor.