Bodrum'daki cinayetin faili ABD’de ünlü oyuncu çıktı! Savunması pes dedirtti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir giyim mağazasında çıkan kavgada 17 yaşındaki çalışan Muhammet Koyabakan başını merdivene çarparak hayatını kaybetti. Olay sonrası tutuklanan Portekizli yat kaptanı Joao Grant Franco'nun, ABD'de izlenme rekorları kıran "Below Deck" adlı televizyon programında 4 sezon boyunca rol aldığı ortaya çıktı.

Geçen Cumartesi günü akşam saatlerinde Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren bir giyim mağazasına gelen Portekiz uyruklu Campbell Franco ve Joao Grant Franco adlı iki kişi, küfürlü konuşup işletme yetkilileri ile tartışmaya başladı.

Çıkan kavgada işletmede çalışan 17 yaşındaki Muhammet Koyabakan adlı genç, turistin yumruk darbesiyle düşüp başını merdivene çarptı. Ağır yaralanan genç, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Portekiz uyruklu iki turist ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özel yatlarda kaptanlık yaptığını belirten şüpheli Joao Grant Franco, emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek saldırıya uğradıklarını öne sürdü. Diğer şüpheli kardeşi Carlos Campbell Franco ise kendini korumak amacıyla karşılık verdiğini savunarak, ağabeyinin Muhammet Koyabakan'a vurmadığını, maktulün dengesini kaybederek düşmüş olabileceğini iddia etti.

Muhammet Koyabakan'a yere düştükten sonra vurmadığını, aksine yardım etmeye çalıştığını öne süren Carlos Franco, olay esnasında alkollü olduklarını, ağabeyi Joao Franco'nun "dur, dur" diyerek araya girmeye çalıştığını ancak karşı tarafın saldırıyı devam ettirdiğini öne sürdü.