Barış Boyun suç örgütünün yöneticisi Mehmet Recep Demir Azerbaycan’da yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren Barış Boyun suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Hakkında 48 ayrı yakalama kararı bulunan ve örgütün yönetici kadrosunda yer alan firari Mehmet Recep Demir, Azerbaycan’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Azerbaycan’da "kanunsuz sınır geçme" suçundan tutuklanan Demir’in Türkiye’ye iadesi için resmi süreç başlatıldı.