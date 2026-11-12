Barış Boyun suç örgütünün yöneticisi Mehmet Recep Demir Azerbaycan’da yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren Barış Boyun suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Hakkında 48 ayrı yakalama kararı bulunan ve örgütün yönetici kadrosunda yer alan firari Mehmet Recep Demir, Azerbaycan’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Azerbaycan’da "kanunsuz sınır geçme" suçundan tutuklanan Demir’in Türkiye’ye iadesi için resmi süreç başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren ve kamuoyunda "Barış Boyun Suç Örgütü" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında örgütün yönetici kadrosunda yer alan Mehmet Recep Demir'in izine yurt dışında ulaşıldı. Hakkında 48 ayrı yakalama kararı bulunan ve uzun süredir firari olan şüpheli, Azerbaycan'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
AZERBAYCAN'DA "KANUNSUZ SINIR GEÇME" SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Azerbaycan güvenlik birimlerince yakalanan Mehmet Recep Demir hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheli Demir, Azerbaycan Ceza Kanunu'nun 318.2. maddesi kapsamında "kanunsuz sınır geçme" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TÜRKİYE'YE İADESİ İÇİN SÜREÇ BAŞLATILDI
Mehmet Recep Demir'in yakalanmasının ardından Türkiye'ye iadesi için harekete geçildi. Şüphelinin Türkiye'ye getirilerek yargı önüne çıkarılması amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iade talepnamesi düzenlendi. Hazırlanan talepnamenin Azerbaycan adli makamlarına iletilmesiyle iade süreci başlatıldı.