Beyoğlu'nda Mazlum K. ve Mahsun K.'ye tanımadıkları bir kişi tarafından silahla ateş açıldı. Beyoğlu Asayiş polisinin şüphelileri takibiyle ortaya çıkarılan uyuşturucu imalathanesinde 135 kilogram pregabalin ve 40 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, 2 Kasım Pazartesi günü saat 17.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mazlum K. ve Mahsun K.'ye tanımadıkları bir kişi tarafından silahla ateş açıldı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırıya uğrayan Mazlum K. ve Mahsun K.'nin ifadelerini aldı.

HUSUMETLERİ OLMADIĞINI SÖYLEDİLER Mazlum K. ve Mahsun K.'nin polisteki ifadelerinde kimseyle husumetlerinin bulunmadığını ve neden saldırıya uğradıklarını bilmediklerini söyledikleri öğrenildi. Çalışmalarını sürdüren polis, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Efecan Y. olduğunu belirledi. Saldırının ardından başka bir sokakta bekleyen Efecan Y.'yi, motosikletle gelen Ömer K.'nin (18) sokaktan uzaklaştırdığı tespit edildi.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI Şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdüren polis, Efecan Y.'nin motosikleti kiraladığını belirledi. Kiralık motosikleti Yenişehir Mahallesi'nde park halinde bulan polis, çevrede incelemeye başladı. Motosiklete binmek üzere sokağa gelen Ömer K. yakalandı. Efecan Y.'nin ise Örnektepe Mahallesi'nde bir gecekonduda olduğu tespit edildi. Çevrede inceleme yapan polis, gecekondudan çıkan Efecan Y.'yi de yakaladı.