KYK yurtlarında yeni dönem başladı: Mahremiyet ihlaline yurttan çıkarma
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarındaki güvenlik ve disiplin mevzuatını baştan aşağı yeniledi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle; mahremiyet ihlali, dijital şantaj, siber sahtecilik, cinsel taciz ve uyuşturucu teşviki gibi fiiller doğrudan "yurttan kesin çıkarma" cezası kapsamına alındı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurtlarının disiplin ve güvenlik kurallarını yeniden düzenledi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle cinsel taciz ve cinsel saldırının yanı sıra kişilerin mahremiyetini ihlal eden davranışlar yurttan çıkarma cezası kapsamına alındı.
Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü, ses veya verileri hukuka aykırı şekilde kaydetmek, paylaşmak, yaymak ya da dijital ortamda erişime açmak da ağır disiplin yaptırımı gerektiren fiiller arasında yer aldı.
AİLELERE BİLDİRİM GİDECEK
Sabah Gazetesi'nden Mehmet Fahri Özkan'ın haberine göre Öğrencilerin yurda giriş yapmadığı durumlarda ailelerine veya bildirdikleri irtibat kişilerine bilgi verilecek. Bakanlık bilişim sistemi, mobil uygulama veya diğer dijital platformlarda gerçeğe aykırı beyanda bulunmak, başkasına ait kullanıcı hesabını kullanmak ve sistemin işleyişini engelleyecek davranışlarda bulunmak da yurttan çıkarma cezası kapsamına dahil edildi.