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KYK yurtlarında yeni dönem başladı: Mahremiyet ihlaline yurttan çıkarma

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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KYK yurtlarında yeni dönem başladı: Mahremiyet ihlaline yurttan çıkarma

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarındaki güvenlik ve disiplin mevzuatını baştan aşağı yeniledi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle; mahremiyet ihlali, dijital şantaj, siber sahtecilik, cinsel taciz ve uyuşturucu teşviki gibi fiiller doğrudan "yurttan kesin çıkarma" cezası kapsamına alındı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurtlarının disiplin ve güvenlik kurallarını yeniden düzenledi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle cinsel taciz ve cinsel saldırının yanı sıra kişilerin mahremiyetini ihlal eden davranışlar yurttan çıkarma cezası kapsamına alındı.

KYK yurtlarında yeni dönem başladı: Mahremiyet ihlaline yurttan çıkarma - 1

Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü, ses veya verileri hukuka aykırı şekilde kaydetmek, paylaşmak, yaymak ya da dijital ortamda erişime açmak da ağır disiplin yaptırımı gerektiren fiiller arasında yer aldı.

KYK yurtlarında yeni dönem başladı: Mahremiyet ihlaline yurttan çıkarma - 2

AİLELERE BİLDİRİM GİDECEK
Sabah Gazetesi'nden Mehmet Fahri Özkan'ın haberine göre Öğrencilerin yurda giriş yapmadığı durumlarda ailelerine veya bildirdikleri irtibat kişilerine bilgi verilecek. Bakanlık bilişim sistemi, mobil uygulama veya diğer dijital platformlarda gerçeğe aykırı beyanda bulunmak, başkasına ait kullanıcı hesabını kullanmak ve sistemin işleyişini engelleyecek davranışlarda bulunmak da yurttan çıkarma cezası kapsamına dahil edildi.

KYK yurtlarında yeni dönem başladı: Mahremiyet ihlaline yurttan çıkarma - 3

UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK
Elektronik ortamda yapılan duyuru ve bildirimleri kasıtlı olarak silmek, değiştirmek veya erişimini engellemek de disiplin hükümleri kapsamına alındı. Yasaklı yayınları dijital ortamda yaygınlaştırmak ve disiplin süreçlerine ilişkin elektronik çağrı ve bildirimlere uymamak da yaptırıma bağlandı. Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kullanımını teşvik etmek, teminine aracılık etmek de yurttan çıkarma cezası gerektiren fiiller arasında düzenlendi.

KYK yurtlarında yeni dönem başladı: Mahremiyet ihlaline yurttan çıkarma - 4

YATAK KAPASİTESİ 1 MİLYONU AŞTI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2027 yılı bütçesinin 319,7 milyar lirasının yükseköğretim hizmetlerine ayrıldığını açıkladı. Mevcut duruma göre, 1 milyon 3 bin yatak kapasitesine ulaşan öğrenci yurtlarında başvuranların yüzde 96'sı yerleştirildi. Aylık burs ve kredi desteğinden toplam 1 milyon 518 bin öğrenci desteklerden yararlanıyor.

#Gençlik Ve Spor Bakanlığı #KYK
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