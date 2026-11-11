UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK

Elektronik ortamda yapılan duyuru ve bildirimleri kasıtlı olarak silmek, değiştirmek veya erişimini engellemek de disiplin hükümleri kapsamına alındı. Yasaklı yayınları dijital ortamda yaygınlaştırmak ve disiplin süreçlerine ilişkin elektronik çağrı ve bildirimlere uymamak da yaptırıma bağlandı. Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kullanımını teşvik etmek, teminine aracılık etmek de yurttan çıkarma cezası gerektiren fiiller arasında düzenlendi.