Uyuşturucu operasyonu (Foto: Arşiv) SORUŞTURMAYI CİMER İHBARI DERİNLEŞTİRDİ Soruşturmanın başlangıcının 2025'te yapılan CİMER ihbarına dayandığı öğrenildi. İhbarda; Ramazan Kaygısız ve eşi Gönül Kaygısız'ın yurt dışında gerçekleştirdikleri uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri gelirleri İstanbul, Balıkesir ve Gaziantep illerinde mal varlığı edinerek akladıkları belirtildi. İhbarda, bu şahısların suç gelirlerini Müslüm Polat, Salih Polat ve Emine Polat üzerlerine gayrimenkul alarak aklattıkları, ayrıca Müslüm Polat'ın sahibi olduğu şirket üzerinden paranın şirket tarafından kazanıldığı görüntüsü verilerek aklama faaliyetinin yapıldığı vurgulandı. En son Gönül Kaygısız'ın Mersin ilinde para dolu çantalarla görüldüğü iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma, yetkisizlik kararlarıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi ve Gaziantep'teki benzer bir soruşturma dosyası da mevcut dosya ile birleştirildi.

Uyuşturucu operasyonu (Foto: Arşiv) SUÇ GELİRLERİYLE 17 TAŞINMAZ EDİNDİLER Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada; Almanya, İsviçre ve Türkiye'deki uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin, şüphelilerin aile bireyleri üzerine mal varlığı ediniminde kullanıldığı belirlendi. MASAK tarafından hazırlanan kapsamlı Mali Analiz Raporu dosyaya girdi. Şüphelilerin suçtan elde edilen gelirlerle satın aldıkları çoğunluğu hisseli olan 17 taşınmaza el konuldu. 8 ŞÜPHELİ YAKALANDI İstanbul'da 4 ve Balıkesir'de 1 olmak üzere toplam 5 adreste yapılan operasyonda, para kuryesi Gönül Kaygısız'ın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı ve adreslerinde arama gerçekleştirildi.

MASAK RAPORU DEŞİFRE OLDU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları, şüpheli para hareketleri ve kaynağı açıklanamayan gayrimenkul trafiğini gözler önüne serdi. Raporda; Polat ailesi fertlerinin bankacılık sisteminde hiçbir resmi ödeme kaydı bulunmaksızın Silivri ve Çatalca başta olmak üzere onlarca taşınmaz edindikleri, Almanya-Frankfurt hattından gelen şüpheli döviz transferleri ve elden yapılan yüklü nakit işlemler tek tek tespit edildi.

MASAK'ın 2025 yılına ait mali analiz raporları, şüphelilerin banka hesapları ve tapu hareketlerine ilişkin çarpıcı verileri ortaya koydu. Almanya'da ikamet eden Gönül ve Ramazan Kaygısız ile bağlantılı para trafiğini inceleyen uzmanlar, taşınmaz alımlarında "finansal hiçbir iz bulunmamasını" hayatın olağan akışına aykırı ve dikkat çekici buldu.

SİLİVRİ VE ÇATALCA'DA TAŞINMAZ YAĞMURU!

MASAK raporunun en sarsıcı bölümünü, şüphelilerin üzerine kayıtlı devasa taşınmaz portföyü ve bu alımların kaynağının bankacılık sisteminde bulunamaması oluşturdu:

Müslüm Polat: 2015-2024 yılları arasında tam 22 adet taşınmaz alım-satımına taraf oldu. Bu gayrimenkullerin 20'sinin Silivri ve Çatalca bölgelerinde yer aldığı belirlendi. Ancak Güngören'deki bir mülk için çekilen 19 bin Euro hariç, diğer devasa taşınmaz alımlarına kaynak teşkil edecek hiçbir resmi para transferi veya finansal izdüşüm bulunamadı. Ayrıca Müslüm Polat'ın hesabına 4 Eylül 2020'de Ramazan Kaygısız tarafından 129 bin Euro transfer edildiği saptandı.

Mehmet Polat: 2008-2024 yılları arasında Silivri ve Çatalca'da 28 adet taşınmaz alım-satımına imza attı. Rapor, bu gayrimenkullerin hangi gelir veya kaynakla alındığına dair sistemde hiçbir finansal izin bulunmamasını şüpheli olarak niteledi.

Sedat Polat: 2013-2024 yılları arasında yine aynı bölgelerde (Silivri ve Çatalca) 23 adet taşınmaz alım-satım işlemine taraf olduğu ve mali kayıtların yetersizliği MASAK tespitlerine yansıdı.

ALMANYA-FRANKFURT HATTI VE KİRA AÇIKLAMALI TRANSFERLER

Raporda, Almanya'da yaşayan Kaygısız ailesi ile şüpheliler arasındaki yurt dışı para transferleri mercek altına alındı:

Salih Polat: Denizbank Frankfurt şubesinden 2021 yılı içerisinde 3 işlemde toplam 12 bin 300 Euro (o dönemki karşılığıyla 128 bin TL) transfer aldı. Şahısların Almanya'da yerleşik olduğu dikkate alındığında, bu döviz transferleri raporda doğrudan "şüpheli ve dikkat çekici" olarak kayıtlara geçti.

Salih Polat'ın ayrıca Kasım 2023 - Ekim 2024 tarihleri arasında Furkan Kaygısız isimli şahsa 12 parça halinde toplam 108 bin TL gönderdiği ve transfer açıklamalarına "Zehra Bahrani ev kirası" ibaresini yazdığı belirlendi.

EMİNE POLAT'IN HESAPLARINDA YÜKLÜ NAKİT EURO HAREKETLİLİĞİ

İncelemeye takılan bir diğer isim olan Emine Polat'ın banka hesaplarında;

30 Haziran 2021 ile 10 Temmuz 2023 tarihleri arasında satın aldığı 4 adet taşınmaz için mülk satıcılarına hiçbir resmi banka transferi yapmadığı ortaya çıktı.

Hesaplarında satıcılara giden bir ödeme olmamasına karşın, kaynağı belirsiz yüksek tutarlı Euro yatırma ve çekme nakit işlemlerinin yoğun şekilde gerçekleştirildiği tespit edildi.