İstanbul'da D-100 Karayolu üzerindeki Göztepe Köprülü Kavşağı'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle her iki yöndeki sol şeritler geçici olarak trafiğe kapatılacak. 14 Kasım'da başlayacak çalışmaların 22 Kasım'da tamamlanması planlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), D-100 Karayolu Göztepe Köprülü Kavşağı'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle trafik düzenlemesine gidileceğini duyurdu. Çalışmalar kapsamında kavşağın her iki yönündeki sol şeritler geçici olarak trafiğe kapatılacak. İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden (UYM) yapılan açıklamaya göre, Göztepe Köprülü Kavşağı'ndaki çalışma 14 Kasım'da başlayacak. Çalışmaların 22 Kasım'da tamamlanması planlanıyor.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) GÖZTEPE KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI'NDA SOL ŞERİTLER KAPANACAK Anadolu Yakası'nın önemli ulaşım noktalarından Göztepe Köprülü Kavşağı, D-100 Karayolu'nun yanı sıra Fikirtepe ve Ünalan-Libadiye bağlantılarını da sağlıyor. Kavşakta yapılacak çalışma nedeniyle her iki yöndeki sol şeritlerin geçici olarak kapatılması, bölgede trafik akışını etkileyecek.