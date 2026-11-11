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İBB'den D-100'de trafik uyarısı: Göztepe Köprülü Kavşağı'nda sol şeritler kapanacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İBB'den D-100'de trafik uyarısı: Göztepe Köprülü Kavşağı'nda sol şeritler kapanacak

İstanbul'da D-100 Karayolu üzerindeki Göztepe Köprülü Kavşağı'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle her iki yöndeki sol şeritler geçici olarak trafiğe kapatılacak. 14 Kasım'da başlayacak çalışmaların 22 Kasım'da tamamlanması planlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), D-100 Karayolu Göztepe Köprülü Kavşağı'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle trafik düzenlemesine gidileceğini duyurdu. Çalışmalar kapsamında kavşağın her iki yönündeki sol şeritler geçici olarak trafiğe kapatılacak.

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden (UYM) yapılan açıklamaya göre, Göztepe Köprülü Kavşağı'ndaki çalışma 14 Kasım'da başlayacak. Çalışmaların 22 Kasım'da tamamlanması planlanıyor.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

GÖZTEPE KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI'NDA SOL ŞERİTLER KAPANACAK

Anadolu Yakası'nın önemli ulaşım noktalarından Göztepe Köprülü Kavşağı, D-100 Karayolu'nun yanı sıra Fikirtepe ve Ünalan-Libadiye bağlantılarını da sağlıyor. Kavşakta yapılacak çalışma nedeniyle her iki yöndeki sol şeritlerin geçici olarak kapatılması, bölgede trafik akışını etkileyecek.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

BAKIRKÖY'DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İstanbul trafiğini etkileyen bir diğer çalışma ise Bakırköy'de devam ediyor. D-100 Karayolu üzerindeki İncirli Üst Geçidi'nde yürütülen güçlendirme çalışmaları bölgede yoğunluğa neden oluyor.

Çalışmalar kapsamında Ankara yönündeki yan yolun trafiğe kapatılması, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

E-5te İncirli çalışması çilesiE-5te İncirli çalışması çilesi E-5'TE İNCİRLİ ÇALIŞMASI ÇİLESİ

#D-100 Karayolu #Göztepe Köprülü Kavşağı
Cengiz Han Erdoğan
Editör
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