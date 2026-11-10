İBB'nin İncirli Üst Geçidi'nde başlattığı güçlendirme çalışması nedeniyle E-5 Karayolu'nun Ankara istikametindeki yan yol trafiğe kapatıldı. Sağanağın da etkisiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, sürücüler saatlerce yolda bekledi. Geniş çalışma sahasında yalnızca bir işçinin çalışması da dikkat çekti.

İstanbul'da İncirli Üst Geçidi'nde yürütülen güçlendirme çalışması, E-5 Karayolu'nda trafik yoğunluğuna neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin çalışması kapsamında Ankara istikametindeki yan yolun trafiğe kapatılması, bölgede araç kuyruğu oluşturdu. Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın da eklenmesiyle trafik yoğunluğu kilometrelerce uzadı. Gidecekleri yerlere ulaşmak için saatlerce direksiyon başında bekleyen sürücüler, yaşanan duruma tepki gösterdi.

(Foto: İHA) "2 SAATTİR YOLDAYIM, HALA OFİSE ULAŞAMADIM" İncirli'deki ofisine gitmek için sabah saatlerinde yola çıktığını belirten Mehmet Şanlı, yaklaşık 2 saattir trafikte olduğunu söyledi. Yan yolda da 40 dakikadır beklediğini anlatan Şanlı, "Ofisim İncirli'de ama hala ulaşamadım. Yağmurlu havada böyle bir çalışma olması çok kötü oldu. Yan yola girilmez artık. İncirli'ye gitmek isteyenler ana yoldan gidip Merter'den dönecek. Haberimiz yoktu; haberimiz olsaydı en azından orta şeritten gider, Merter'den dönüp geri gelirdim" dedi.

(Foto: İHA) "BİRAZ YAĞMUR DÜŞÜNCE İYİCE BİTİYORUZ" Trafikte yaşadığı yoğunluğa tepki gösteren Recep Arslan ise Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşmasının 1,5 saat sürdüğünü belirtti. Dönüş yolunda da yeniden trafiğe kaldığını söyleyen Arslan, "Burası artık yaşanacak yer değil. Biraz yağmur düşünce iyice bitiyor, sahipsiziz" ifadelerini kullandı.