İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Göztepe-Ümraniye Metro Hattı şantiyesinde kamyon üstü vinç devrildi. Olay sırasında kabinde bulunan operatör İbrahim Halil K., vinçten atlayarak kurtuldu.

OPERATÖR TEDBİREN HASTANEYE KALDIRILDI

Elmalıkent Mahallesi'ndeki şantiye sahasında vincin henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilmesi üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde operatör İbrahim Halil K.'nin genel durumunun iyi olduğu belirlendi. Operatör, tedbir amacıyla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.