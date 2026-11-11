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Ümraniye'deki metro şantiyesinde vinç devrildi: Operatör hastaneye kaldırıldı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ümraniye'deki metro şantiyesinde vinç devrildi: Operatör hastaneye kaldırıldı

İstanbul Ümraniye'de Göztepe-Ümraniye Metro Hattı şantiyesinde kamyon üstü vincin devrilmesi sonucu operatör İbrahim Halil K. yaralandı. Kabinden atlayarak kurtulan operatör, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Göztepe-Ümraniye Metro Hattı şantiyesinde kamyon üstü vinç devrildi. Olay sırasında kabinde bulunan operatör İbrahim Halil K., vinçten atlayarak kurtuldu.

ÜMRANİYE'DE ŞANTİYE ALANINDA VİNÇ DEVRİLDİ

OPERATÖR TEDBİREN HASTANEYE KALDIRILDI

Elmalıkent Mahallesi'ndeki şantiye sahasında vincin henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilmesi üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde operatör İbrahim Halil K.'nin genel durumunun iyi olduğu belirlendi. Operatör, tedbir amacıyla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

ŞANTİYE BARİYERLERİ VE DEMİR KORKULUKLAR KIRILDI

Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Devrilen vinç nedeniyle şantiyenin bariyerleri ile yol kenarındaki demir korkulukların kırıldığı görüldü.

#Ümraniye #Vinç
Cengiz Han Erdoğan
Editör
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