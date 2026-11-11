Ankara'daki AVM otoparkında yangın! Otomobilden yükselen alevler indirim çadırlarına sıçradı
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Ankara'nın Mamak ilçesinde bir alışveriş merkezinin açık otoparkında park halindeki otomobilde yangın çıktı. İndirim çadırlarına sıçrayan alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında otomobil ve tekstil ürünlerinin bulunduğu çadırlar kullanılamaz hale geldi.
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir alışveriş merkezinin (AVM) açık otoparkında park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede AVM'nin bahçesinde kurulu indirim çadırlarına sıçradı.
OTOMOBİL VE İNDİRİM ÇADIRLARI KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, otomobil ve tekstil ürünlerinin bulunduğu indirim çadırları kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.