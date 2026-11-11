Bakan Fidan'dan COP31'de yoğun diplomasi trafiği! 8 kritik görüşme
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında diplomatik temaslarda bulundu. Fidan, aralarında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de bulunduğu 8 isimle bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'daki COP31 kapsamında bir dizi görüşme yaptı.
BAKAN FİDAN'DAN COP31'DE DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Mali Başbakanı Abdoulaye Maiga ile bir araya geldi.
BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES İLE GÖRÜŞTÜ
Bakan Fidan, konferans kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüşme gerçekleştirdi.
Fidan'ın diplomatik temasları arasında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile yaptığı görüşmeler de yer aldı.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.