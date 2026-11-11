Bakan Fidan'dan COP31'de yoğun diplomasi trafiği! 8 kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında diplomatik temaslarda bulundu. Fidan, aralarında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de bulunduğu 8 isimle bir araya geldi.