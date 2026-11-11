Güllü'nün ölümünde yeni ses kayıtları: "Atla camdan!" Erkek sesi kime ait?
Şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in avukatları, evdeki güvenlik kameralarının ses kayıtlarını iki ayrı uzmana inceletti. Hazırlanan raporda, Güllü’ye atfedilen "Bırak beni", Sultan Nur Ulu’ya atfedilen "At" ve Tuğyan Ülkem Gülter’e atfedilen "Koş annem yok koş" ifadeleri dikkat çekti. Kayıtlarda ayrıca bir erkeğe ait olduğu belirtilen konuşmaların da bulunduğu, söz konusu sesin Tuğyan’ın eski sevgilisi Kervan Eminoğlu’na ait olduğunun öne sürüldüğü belirtildi.
Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında işlem yapıldı.
GÜLLÜ'NÜN KIZI TUTUKLANDI
Soruşturma sonunda Tuğyan Ülkem Gülter hakkında 'Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu Gülter, 9 Ekim 2026'da 'Üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
İKİ AYRI UZMAN RAPORU HAZIRLANDI
Güllü'nün hayatını kaybettiği olaya ilişkin oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları Rahmi Çelik ve Mert Erdoğan, ev içi güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin iki ayrı ses inceleme raporu hazırlattı. 28 Ekim 2026 tarihli bilimsel mütalaa raporu, avukatların talebi üzerine adli ses ve görüntü incelemeleri uzmanı, adli bilimler uzmanı, adli ve kriminalistik incelemeler bilirkişisi tarafından hazırlandı. İkinci uzman görüşü ise 6 Kasım'da ses mühendisi ve müzik prodüksiyonu alanında çalışan Mustafa Arapoğlu tarafından düzenlendi.
"BEN KAPATTIM KAMERALARI" SÖZLERİ KAYIT DÖKÜMÜNDE
Mustafa Arapoğlu tarafından hazırlanan raporda, konuşmalar dakika ve saniye cinsinden zaman damgalarıyla sıralandı.
- 01.02 – Tuğyan Ülkem Gülter: "Nasılsın?"
- 01.04 – Tuğyan: "Abim kapattım kameraları"
- 01.08 – Tuğyan: "Ben kapattım kameraları"
- 01.51 – Tuğyan: "Malkatayı istemişti. Öyle atıcam"
- 01.53 – Sultan Nur Ulu: "Nasıl yani?"
- 01.54 – Tuğyan: "Nasıl yapacağımı düşünüyorum"
- 01.57 – Sultan: "Git al"
- 02.32 – Erkek sesi: "Sence korkutmaya mı çalışıyor"
- 02.33 – Sultan: "Korkutmaya çalışıyor"
- 03.05 – Güllü: "Valla aşağı inmez"
- 03.08 – Güllü: "Bak manyaklara bak"
- 03.18 – Tuğyan: "Gel gel"
- 03.21 – Güllü: "Kız gelsene buraya"