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Güllü'nün ölümünde yeni ses kayıtları: "Atla camdan!" Erkek sesi kime ait?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Güllü'nün ölümünde yeni ses kayıtları: "Atla camdan!" Erkek sesi kime ait?

Şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in avukatları, evdeki güvenlik kameralarının ses kayıtlarını iki ayrı uzmana inceletti. Hazırlanan raporda, Güllü’ye atfedilen "Bırak beni", Sultan Nur Ulu’ya atfedilen "At" ve Tuğyan Ülkem Gülter’e atfedilen "Koş annem yok koş" ifadeleri dikkat çekti. Kayıtlarda ayrıca bir erkeğe ait olduğu belirtilen konuşmaların da bulunduğu, söz konusu sesin Tuğyan’ın eski sevgilisi Kervan Eminoğlu’na ait olduğunun öne sürüldüğü belirtildi.

Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında işlem yapıldı.

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin hazırlanan iki ayrı uzman raporunda çarpıcı ses kayıtları ortaya çıktı. (ahaber.com.tr)Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin hazırlanan iki ayrı uzman raporunda çarpıcı ses kayıtları ortaya çıktı. (ahaber.com.tr)

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUTUKLANDI

Soruşturma sonunda Tuğyan Ülkem Gülter hakkında 'Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu Gülter, 9 Ekim 2026'da 'Üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İKİ AYRI UZMAN RAPORU HAZIRLANDI

Güllü'nün hayatını kaybettiği olaya ilişkin oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları Rahmi Çelik ve Mert Erdoğan, ev içi güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin iki ayrı ses inceleme raporu hazırlattı. 28 Ekim 2026 tarihli bilimsel mütalaa raporu, avukatların talebi üzerine adli ses ve görüntü incelemeleri uzmanı, adli bilimler uzmanı, adli ve kriminalistik incelemeler bilirkişisi tarafından hazırlandı. İkinci uzman görüşü ise 6 Kasım'da ses mühendisi ve müzik prodüksiyonu alanında çalışan Mustafa Arapoğlu tarafından düzenlendi.

Ses kayıtlarında Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedilen ʺBen kapattım kameralarıʺ sözleri dikkat çekti. (ahaber.com.tr)Ses kayıtlarında Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedilen ʺBen kapattım kameralarıʺ sözleri dikkat çekti. (ahaber.com.tr)

"BEN KAPATTIM KAMERALARI" SÖZLERİ KAYIT DÖKÜMÜNDE

Mustafa Arapoğlu tarafından hazırlanan raporda, konuşmalar dakika ve saniye cinsinden zaman damgalarıyla sıralandı.

  • 01.02 – Tuğyan Ülkem Gülter: "Nasılsın?"
  • 01.04 – Tuğyan: "Abim kapattım kameraları"
  • 01.08 – Tuğyan: "Ben kapattım kameraları"
  • 01.51 – Tuğyan: "Malkatayı istemişti. Öyle atıcam"
  • 01.53 – Sultan Nur Ulu: "Nasıl yani?"
  • 01.54 – Tuğyan: "Nasıl yapacağımı düşünüyorum"
  • 01.57 – Sultan: "Git al"
  • 02.32 – Erkek sesi: "Sence korkutmaya mı çalışıyor"
  • 02.33 – Sultan: "Korkutmaya çalışıyor"
  • 03.05 – Güllü: "Valla aşağı inmez"
  • 03.08 – Güllü: "Bak manyaklara bak"
  • 03.18 – Tuğyan: "Gel gel"
  • 03.21 – Güllü: "Kız gelsene buraya"

Uzman raporlarında Güllü'ye ait olduğu belirtilen ʺBırak beniʺ ifadesi de yer aldı. (ahaber.com.tr)Uzman raporlarında Güllü'ye ait olduğu belirtilen ʺBırak beniʺ ifadesi de yer aldı. (ahaber.com.tr)

KAYITLARDA SULTAN'IN 'AT' DEDİĞİ İDDİASI YER ALDI

  • 03.40 – Tuğyan: "Elini de bırakmıyor muydu ki"
  • 03.41 – Güllü: "Bırak beni"
  • 03.45 – Konuşmacı belirtilmemiş: "Bırak"
  • 03.49 – Tuğyan: "Kes kız"
  • 04.02 – Sultan: "Beni izliyo beni izliyo"
  • 04.05 – Tuğyan: Gülme sesi
  • 04.08 – Sultan: "At"
  • 04.29 – Tuğyan: "Özür dile"
  • 04.31 – Tuğyan: "Telefonu aç"
  • 04.56 – Tuğyan: "Atla camdan"
  • 04.58 – Tuğyan: "Aç köpek"
  • 05.00 – Tuğyan: "Anne bak"
  • 05.02 – Tuğyan: "Aç"
  • 05.10 – Güllü: Hakaret içerikli ifade
  • 05.11 – Tuğyan: Gülme sesi
  • 05.22 – Güllü: "Ah"
  • 05.24 – Ses kaydı: Çarpma sesi
  • 05.26 – Ses kaydı: Çarpma sesi
  • 05.29 – Tuğyan: "Koş annem yok, koş"

İKİNCİ RAPORDA 20 SES KAYDI İNCELENDİ

Adli ses ve görüntü incelemeleri uzmanı, adli bilimler uzmanı, adli ve kriminalistik incelemeler bilirkişisi tarafından hazırlanan 28 Ekim 2026 tarihli raporda ise dosya kapsamında taşınabilir bellek içerisinde bulunan, 1 dakikalık 20 ses kaydı ile Güllü'nün sesinin bulunduğu kayıtların incelendiği belirtildi.

Orijinal kayıtların bütünlüğünün korunması amacıyla doğrudan değişiklik yapılmadığı, analizlerin kopyalar üzerinden gerçekleştirildiği kaydedildi. İncelemede uluslararası adli ses inceleme standartları doğrultusunda işitsel analiz, akustik ve spektrografik analiz ile gürültü giderme ve filtreleme yöntemlerinin kullanıldığı belirtildi. İkinci raporun transkripsiyon bölümünde de dikkat çeken ifadeler sıralandı.

Kayıtlarda kimliği belirlenemeyen bir erkek sesine ait olduğu değerlendirilen konuşmalar tespit edildi. (ahaber.com.tr)Kayıtlarda kimliği belirlenemeyen bir erkek sesine ait olduğu değerlendirilen konuşmalar tespit edildi. (ahaber.com.tr)

"ANNE BAK AT ŞUNU"

  • 02.52 – Güllü: "Herkes tamam mı?"
  • 02.55 – Tuğyan: "Herkes tamam" (Kısık sesle)
  • 02.57 – Güllü: "O ne lan?"
  • 03.05 – Güllü: "Valla aşağı inmez"
  • 03.08 – Güllü: "Bak manyaklara bak"
  • 03.14 – Konuşmacı belirtilmemiş: "Ay eşek"
  • 03.18 – Konuşmacı belirtilmemiş: "Gel gel"
  • 03.21 – Konuşmacı belirtilmemiş: "Kız gelsene buraya"
  • 03.41 – Güllü: "Bırak beni"
  • 03.45 – Konuşmacı belirtilmemiş: "Bırak"
  • 04.02 – Tuğyan veya Sultan: "Neyi itiyor / neyi izliyor - beni itiyor / beni izliyor" (İki farklı olasılık)
  • 04.25 – Erkek sesi: "Hayır"
  • 04.27 – Erkek sesi: "Görmek istemiyorum"
  • 04.30 – Tuğyan: "Özür dile"
  • 04.35 – Sultan: "Ben görmesini istiyorum"
  • 04.57 – Erkek sesi: "Atla camdan"
  • 04.58 – Tuğyan: "Aç köpek, sen defol"
  • 05.01 – Konuşmacı belirtilmemiş: "Annem atsın"
  • 05.02 – Konuşmacı belirtilmemiş: "Anne bak at şunu"
  • 05.24 – Ses kaydı: Çarpma ve sürgü sesi
  • 05.26 – Ses kaydı: Çarpma ve "ah" sesi
  • 05.29 – Tuğyan: "Koş"
  • 05.31 – Tuğyan: "Annem atlamış"
  • 05.47 – Çiğdem: "Tuğyan"
  • 05.54 – Konuşmacı belirtilmemiş: "Abi sen…" Kayıt sonu – Tuğyan: "Anne, anne" (Bağırma ve çığlık sesleri)

KAYITLARDA ERKEK SESİ İDDİASI

Raporda, ses kaydında erkek sesine ait olduğu belirtilen konuşmalar da dikkat çekti.

İlk uzman görüşünde kaydın 2 dakika 25'inci saniyesinde 'Döndü banyodan?', 2 dakika 27'nci saniyesinde 'Ortama göre bir şey', 2 dakika 32'nci saniyesinde ise 'Sence korkutmaya mı çalışıyor?' ifadelerinin yer aldığı belirtildi. Kaydın 4 dakika 20'nci saniyesinde 'Kapıyı kapat', 4 dakika 47'nci saniyesinde 'Şeref yok', 4 dakika 54'üncü saniyesinde 'Atsın' ve 5 dakika 9'uncu saniyesinde 'Kapandım' sözleri kaydedildi.

Diğer uzman raporunda ise erkek sesine atfedilen 4 dakika 25'inci saniyede 'Hayır', 4 dakika 27'nci saniyede 'Görmek istemiyorum' ve 4 dakika 57'nci saniyede 'Atla camdan' ifadeleri yer aldı. Raporlarda erkek seslerinin kime ait olduğuna ilişkin bir tespit bulunmadı.

Uzman raporunda, olay yerinde bulunduğu belirtilen sigara izmaritinin DNA incelemesine tabi tutulması önerildi. (ahaber.com.tr)Uzman raporunda, olay yerinde bulunduğu belirtilen sigara izmaritinin DNA incelemesine tabi tutulması önerildi. (ahaber.com.tr)

SİGARA İZMARİTİ İÇİN DNA İNCELEMESİ ÖNERİSİ

İkinci uzman görüşünün sonuç bölümünde, ses kayıtlarının teknik incelemesinin olayın aydınlatılması açısından önemli olduğu, ancak tek başına olayın kesin oluş biçimini ortaya koyamayacağı vurgulandı. Raporda, Güllü'nün kulak arkasındaki yaranın, olay yerinde bulunduğu bildirilen sigara izmaritinin, önceki bilirkişi raporlarının ve dosyadaki diğer maddi delillerin birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Özellikle sigara izmaritinin delil zinciri, muhafaza koşulları ve kontaminasyon olasılığı dikkate alınarak uygun görülmesi halinde DNA analizi yönünden incelenmesi önerildi.

Kulak arkasındaki yaranın oluş mekanizmasının ve olayın gerçekleşme süreciyle ilişkisinin de uzmanlarca değerlendirilmesinin önem taşıdığı ifade edildi. Uzmanlar, raporların yalnızca ses kayıtlarının teknik ve akustik incelemesini kapsadığını, olayın kesin oluş biçimi ve kişilerin hukuki sorumlulukları konusunda nihai takdirin mahkemeye ait olduğunu bildirdi.

YENİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bu raporlarla birlikte Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları Rahmi Çelik ve Mert Erdoğan, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na Sultan Nur Ulu ve Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu hakkında cinayete iştirak ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusunda, raporlarda yer alan erkek sesinin Kervan Eminoğlu'na ait olabileceği belirtildi.

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