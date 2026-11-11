Orijinal kayıtların bütünlüğünün korunması amacıyla doğrudan değişiklik yapılmadığı, analizlerin kopyalar üzerinden gerçekleştirildiği kaydedildi. İncelemede uluslararası adli ses inceleme standartları doğrultusunda işitsel analiz, akustik ve spektrografik analiz ile gürültü giderme ve filtreleme yöntemlerinin kullanıldığı belirtildi. İkinci raporun transkripsiyon bölümünde de dikkat çeken ifadeler sıralandı.

Adli ses ve görüntü incelemeleri uzmanı, adli bilimler uzmanı, adli ve kriminalistik incelemeler bilirkişisi tarafından hazırlanan 28 Ekim 2026 tarihli raporda ise dosya kapsamında taşınabilir bellek içerisinde bulunan, 1 dakikalık 20 ses kaydı ile Güllü'nün sesinin bulunduğu kayıtların incelendiği belirtildi.

Uzman raporlarında Güllü'ye ait olduğu belirtilen ʺBırak beniʺ ifadesi de yer aldı. (ahaber.com.tr)

Raporda, ses kaydında erkek sesine ait olduğu belirtilen konuşmalar da dikkat çekti. İlk uzman görüşünde kaydın 2 dakika 25'inci saniyesinde 'Döndü banyodan?', 2 dakika 27'nci saniyesinde 'Ortama göre bir şey', 2 dakika 32'nci saniyesinde ise 'Sence korkutmaya mı çalışıyor?' ifadelerinin yer aldığı belirtildi. Kaydın 4 dakika 20'nci saniyesinde 'Kapıyı kapat', 4 dakika 47'nci saniyesinde 'Şeref yok', 4 dakika 54'üncü saniyesinde 'Atsın' ve 5 dakika 9'uncu saniyesinde 'Kapandım' sözleri kaydedildi . Diğer uzman raporunda ise erkek sesine atfedilen 4 dakika 25'inci saniyede 'Hayır', 4 dakika 27'nci saniyede 'Görmek istemiyorum' ve 4 dakika 57'nci saniyede 'Atla camdan' ifadeleri yer aldı. Raporlarda erkek seslerinin kime ait olduğuna ilişkin bir tespit bulunmadı.

Kayıtlarda kimliği belirlenemeyen bir erkek sesine ait olduğu değerlendirilen konuşmalar tespit edildi. (ahaber.com.tr)

Uzman raporunda, olay yerinde bulunduğu belirtilen sigara izmaritinin DNA incelemesine tabi tutulması önerildi. (ahaber.com.tr)

SİGARA İZMARİTİ İÇİN DNA İNCELEMESİ ÖNERİSİ

İkinci uzman görüşünün sonuç bölümünde, ses kayıtlarının teknik incelemesinin olayın aydınlatılması açısından önemli olduğu, ancak tek başına olayın kesin oluş biçimini ortaya koyamayacağı vurgulandı. Raporda, Güllü'nün kulak arkasındaki yaranın, olay yerinde bulunduğu bildirilen sigara izmaritinin, önceki bilirkişi raporlarının ve dosyadaki diğer maddi delillerin birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Özellikle sigara izmaritinin delil zinciri, muhafaza koşulları ve kontaminasyon olasılığı dikkate alınarak uygun görülmesi halinde DNA analizi yönünden incelenmesi önerildi.

Kulak arkasındaki yaranın oluş mekanizmasının ve olayın gerçekleşme süreciyle ilişkisinin de uzmanlarca değerlendirilmesinin önem taşıdığı ifade edildi. Uzmanlar, raporların yalnızca ses kayıtlarının teknik ve akustik incelemesini kapsadığını, olayın kesin oluş biçimi ve kişilerin hukuki sorumlulukları konusunda nihai takdirin mahkemeye ait olduğunu bildirdi.

YENİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bu raporlarla birlikte Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları Rahmi Çelik ve Mert Erdoğan, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na Sultan Nur Ulu ve Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu hakkında cinayete iştirak ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusunda, raporlarda yer alan erkek sesinin Kervan Eminoğlu'na ait olabileceği belirtildi.