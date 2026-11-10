İŞLEM BAŞLATILDI Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol görevlilerince yapılan denetimlerde, mevzuata aykırı olduğu belirlenen gıda ürünleri hakkında işlem başlatıldı.

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor.

Yalova'da 90 kilogram kırmızı et ve 1 ton 100 kilogram bal imha edildi (Foto: AA)

ET VE BAL İMHA EDİLDİ

Bu kapsamda, 90 kilogram kırmızı et ile 1 ton 100 kilogram bal, kontrol görevlilerinin gözetiminde imha edildi.

İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI

Ürünlerin sorumluları hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda idari yaptırım uygulandı.

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, yaptığı açıklamada, halk sağlığının korunması ve gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.