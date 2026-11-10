Yalova’da gıda alarmı! Mevzuata aykırı et ve bal imha edildi
Yalova’da gerçekleştirilen gıda denetimlerinde Türk Gıda Kodeksi’ne aykırı olduğu belirlenen 90 kilogram kırmızı et ile 1 ton 100 kilogram bal imha edildi. Ürünlerin sorumluları hakkında idari yaptırım uygulandı.
Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor.
İŞLEM BAŞLATILDI
Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol görevlilerince yapılan denetimlerde, mevzuata aykırı olduğu belirlenen gıda ürünleri hakkında işlem başlatıldı.
ET VE BAL İMHA EDİLDİ
Bu kapsamda, 90 kilogram kırmızı et ile 1 ton 100 kilogram bal, kontrol görevlilerinin gözetiminde imha edildi.
İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI
Ürünlerin sorumluları hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda idari yaptırım uygulandı.
Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, yaptığı açıklamada, halk sağlığının korunması ve gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.