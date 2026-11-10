Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, zirvede şirketin iklim hedeflerini ve yürüttüğü çalışmaları anlattı. Gemlik'teki üretim tesisinin bir teknoloji üssü olduğunu vurgulayan Karakaş, "2035 yılında karbon nötr olma hedefimiz var. Bunu ilk günden itibaren böyle kurguladık" ifadelerini kullandı. Karakaş, gelecek planlarını yaparken yarını değil, yarından sonrasını düşündüklerini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde Togg, teknoloji ve mobilite alanındaki çalışmalarını tanıtıyor. Start-up Zone ana sahne sponsorluğuyla da zirvede yer alan şirket, yeni teknoloji ve iş birliklerinin geliştirilmesine destek veriyor.

Türkiye'nin küresel teknoloji markası Togg , Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de uluslararası katılımcıların ilgisini çekti. COP31'in Mobilite Sektör Ortağı olan Togg'un CEO'su M. Gürcan Karakaş, şirketin tedarik zinciriyle birlikte 2035 yılında karbon nötr olmayı hedeflediğini açıkladı. Karakaş, uluslararası ziyaretçilerin Togg'a merakla yaklaştığını belirterek, "Bilmeyenler açısından bir şaşırma var" dedi.

Şirket, karbon emisyonlarını takip edip doğrulayabilen bir altyapıya sahip. Bu süreç yapay zeka desteğiyle yönetilebiliyor. Togg'un paylaştığı verilere göre bugün yollarda 130 bine yaklaşan akıllı cihaz bulunuyor. Bu araçlarla 600 bin tona varan karbondioksit emisyonunun önüne geçildiği belirtiliyor.

Karakaş'ın verdiği bilgilere göre Togg'un Gemlik'teki üretim üssü, tamamen kağıtsız ve dijital bir fabrika olarak faaliyet gösteriyor. Aynı yaklaşım tedarik zincirinde de uygulanıyor.

Karakaş, zirvede bundan sonra neler yapabileceklerini de gösterdiklerini ifade etti. Togg, COP31'de akıllı cihazlarının yanı sıra dijital deneyimlerini ve ülke geneline yayılan hızlı şarj hizmetlerini de tanıtıyor. Ziyaretçiler, bu hizmetleri oyunlaştırılmış uygulamalarla deneyimleyebiliyor.

"Bu işe tamamıyla inandığımız için ilk başından itibaren burada olmamız gerektiğine inandık."

(Foto: ahaber.com.tr)

ULUSLARARASI KATILIMCILAR TOGG'U MERAK EDİYOR

Uluslararası katılımcıların Togg'a ilgisiyle ilgili değerlendirmede bulunan Karakaş, ziyaretçilerde öncelikle merak duygusunun öne çıktığını söyledi.

Karakaş, "Gördüğümüz kadarıyla her şeyden önce bir merak var. Bilmeyenler açısından bir şaşırma var" ifadelerini kullandı.

Karakaş'a göre ziyaretçilerin bir bölümü, Türkiye'nin bu kadar kısa sürede böyle bir sistemi nasıl kurduğunu ayrıntılarıyla öğrenmek istiyor.