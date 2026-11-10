Bakan Kurum, Türkiye'nin ev sahibi olarak katil İsrail'in COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etmediğini açıkladı

"İSRAİL HÜKÜMETİNİ DAVET ETMEDİK"

COP31'e İsrail'den katılım olup olmadığının sorulması üzerine Kurum, şu yanıtı verdi:

"Organizasyon kapsamında liderleri, ev sahibi ülke davet ediyor. Türkiye yapıyor. Biz, liderler toplantısına İsrail hükümetini davet etmedik. Bunun dışında müzakereler, görüşleri, beyanları, projelerini sunmak üzere her ülke, burada Birleşmiş Milletler nezdinde katılmaya hak sahibi. Dolayısıyla BM'nin yapmış olduğu organizasyonlarda bütün dünya ülkelerine davet çıkarılıyor. Liderler zirvesine ev sahibi ülke olarak biz, İsrail'e davet göndermedik. Tabii burada iklimi konuşacağız, iklim adaletini konuşacağız. 'Barışın hakim olmadığı bir yerde iklim adaleti de olmaz' diyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin İsrail devletine, hükümetine karşı bakışını, tutumunu bu toplantı değiştirmeyecek. Burada Gazze'de yapılan soykırıma da sessiz kalmayacağız. Burada en büyük salonun ismini Gazze verdik. Yani 6 bin 250 kişilik bir konferans salonumuz var, orası Gazze salonu. Burada Gazze'deki soykırımı Gazzeli çocuklarla anlatan resim sergileri olacak. Yine Filistinli sanatçıların oradaki dramı, savaşı, haksızlığı ve soykırımı anlatan eserleri olacak. Dolayısıyla oradaki siyasi görüşümüz net ve bu tutumumuz konferans sürecinde de devam edecek."