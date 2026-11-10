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Sürücü kurslarına 'joker' operasyonu! İstanbul ve Kocaeli'de 23 gözaltı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sürücü kurslarına 'joker' operasyonu! İstanbul ve Kocaeli'de 23 gözaltı

İstanbul ve Kocaeli'de sürücü kursları üzerinden Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) sınavlarına joker sokulduğu ve kopya düzeneği kurulduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü kursları aracılığıyla MTSK sınavlarına kursiyerlerin yerine 'joker' olarak tabir edilen kişilerin girdiği belirlendi. Ayrıca e-sınava giren kursiyerlerin üzerlerine yerleştirilen kopya cihazları aracılığıyla cep telefonu üzerinden görüntülü olarak kopya verildiği iddiası üzerine çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüpheliler teknik takibe alınarak irtibatları ve mali hareketleri incelendi. Yapılan çalışmaların ardından bu sabah İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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#İstanbul #Kocaeli
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