Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması için geri sayım: Lastik değiştirme ücreti kaç TL?
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulaması için geri sayım başladı. Şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşıyan ticari araçlarda 15 Kasım'da başlayacak zorunluluk, 15 Nisan 2027'ye kadar devam edecek. Kurala uymayan araç işletenlerine 6 bin TL para cezası uygulanırken lastik değiştirme ücretleri jant ölçüsüne göre 1.500 TL ile 3 bin TL arasında değişiyor. Peki, kış lastiği hangi araçlarda zorunlu, özel otomobiller uygulamaya dahil mi? İşte 2026 kış lastiği zorunluluğuna ilişkin merak edilen ayrıntılar...
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulaması için geri sayım başladı. Şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşıyan ticari araçlarda 15 Kasım itibarıyla kış lastiği kullanımı zorunlu olacak. Uygulama 15 Nisan 2027'ye kadar devam ederken kurala uymayan araç işletenlerine 6 bin TL idari para cezası uygulanacak. Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte lastik değiştirme işlemleri de hız kazandı.
ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI 15 KASIM'DA BAŞLIYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım'da başlayacak.
15 Nisan 2027'ye kadar sürecek uygulamada, zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere para cezası kesilecek.
Özel otomobiller için ise genel bir yasal zorunluluk bulunmuyor. Bununla birlikte güvenli sürüş için kış lastiği kullanılması öneriliyor.
81 İL VALİLİĞİNE GENELGE GÖNDERİLECEK
İçişleri Bakanlığının zorunlu kış lastiği uygulamasına ilişkin genelge hazırlıkları devam ediyor.
Hazırlanan genelgenin uygulamaya alınmak üzere 81 il valiliğine gönderilmesi bekleniyor.
2026 KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?
Kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunduğu halde aracında kış lastiği bulundurmayan araç işletenlerine 2026 yılında 6 bin TL idari para cezası uygulanıyor.
Söz konusu ceza, 27 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe giren 7574 sayılı Kanun kapsamında Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesinde yapılan değişiklikle belirlendi.
Önceki uygulama döneminde 5 bin 856 TL olan ceza, yeni düzenlemeyle 6 bin TL'ye yükseltildi.
2027 yılında uygulanacak ceza tutarı ise o tarihte yürürlükte olacak yasal düzenlemelere göre şekillenecek.
KIŞ LASTİĞİ DEĞİŞTİRME ÜCRETLERİ NE KADAR?
Yağışların başlaması ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte araç sahiplerinin lastik değiştirme işlemlerine ilgisi arttı.
Lastik sökme ve takma ücretleri jant ölçüsüne göre 1.500 TL'den başlayarak 3 bin TL'ye kadar çıkıyor.
2026 yılı lastik değiştirme ücretleri şöyle:
- 13, 14 ve 15 inç jant: 1.500 TL
- 16 ve 17 inç jant: 1.750 TL
- 18 inç jant: 2.000 TL
- 19 inç jant: 2.250 TL
- 20 inç jant: 2.500 TL
- 21 inç jant: 3.000 TL
Lastik oteli ücreti ise dört lastiğin değiştirilmesi için alınan ücretle aynı seviyede bulunuyor.