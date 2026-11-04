Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması için geri sayım: Lastik değiştirme ücreti kaç TL?

Lastik sökme ve takma ücretleri jant ölçüsüne göre 1.500 TL ile 3 bin TL arasında değişiyor. (Foto: ahaber.com.tr)

HAVA SICAKLIĞI 7 DERECENİN ALTINA DÜŞTÜĞÜNDE DİKKAT

Araçların trafikte güvenli şekilde ilerleyebilmesi ve kazaların önlenmesi açısından mevsime uygun lastik kullanımı büyük önem taşıyor.

Hava sıcaklığı 7 derece veya altına düştüğünde kış lastiği kullanılması öneriliyor.

Yaz lastikleri, soğuk havalarda ve karlı ya da buzlu zeminlerde yol tutuşunu kaybedebiliyor. Bu durum fren sırasında kayma, savrulma ve direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi gibi riskleri artırıyor.

KIŞ LASTİĞİ ALIRKEN ÜRETİM TARİHİNE BAKILMALI

Kış lastiği kullanmak kadar doğru lastiği seçmek de sürüş güvenliği açısından önem taşıyor.

Lastik satın alırken üretim tarihinin kontrol edilmesi gerekiyor. Kullanılmamış lastiklerin de belirli bir kullanım ömrü bulunuyor.

Uygun koşullarda saklanmayan lastikler zamanla özelliklerini kaybedebiliyor.

Uzmanların dikkat çektiği bir diğer konu ise lastik değişiminin yanı sıra araç bakımının da ihmal edilmemesi.