İstanbul'da trafik kilit: Yoğunluk yüzde 81'e çıktı! İşte alternatif güzergahlar

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağışlı havanın da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre, kent genelinde 08.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 81'e kadar yükselirken vatandaşların yoğun olarak kullandığı tramvay, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yolcu yoğunluğu gözleniyor. İşte alternatif güzergahlar...