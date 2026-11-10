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Kanser ilacı soruşturmasında 3. dalga! Evini ilaç fabrikasına çevirmişler

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kanser ilacı soruşturmasında 3. dalga! Evini ilaç fabrikasına çevirmişler

Tarihi geçmiş kanser ilaçlarının yeniden ambalajlanarak piyasaya sürülmesine ilişkin soruşturmada üçüncü dalga operasyon düzenlendi. Bağcılar’da gözaltına alınan Özbekistan uyruklu M.A.’nın evinde, 106’sı kanser ilacı olmak üzere 537 kutu ilaç ele geçirildi; ilaçların son kullanma tarihlerinin geçtiği belirlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Hastanelerden toplanan son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarını sahte kutu ve prospektüslerle yeniden ambalajlayarak piyasaya sürdüğü belirtilen şebekeye yönelik üçüncü dalga operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

KANSER İLACI ÇETESİNE 3. DALGA OPERASYON! ÖZBEK ŞÜPHELİNİN EVİNDEN 537 KUTU TARİHİ GEÇMİŞ İLAÇ ÇIKTI

Yakalanan Özbekistan uyruklu M.A.'nın Bağcılar'daki ikametinde yapılan aramalarda, 106 kutu kanser ilacı ve çeşitli markalara ait 431 kutu tıbbi ilaç olmak üzere toplam 537 kutu ilaç ele geçirildi. Ele geçirilen ilaçların son kullanma tarihlerinin geçtiği ve depoda sahte prospektüsler düzenlendiği tespit edildi.

Kanser ilacı soruşturmasında 3. dalga! Evini ilaç fabrikasına çevirmişler - 1

Türkiye'de geniş yankı uyandıran sahte ve tarihi geçmiş kanser ilacı soruşturması genişliyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda suç ağının nasıl işlediği ortaya çıkarıldı.

Kanser ilacı soruşturmasında 3. dalga! Evini ilaç fabrikasına çevirmişler - 2

İlk dalga operasyonda 11 ilde 5 iş yerine operasyon düzenlenmiş, 21 şüpheli tutuklanmıştı. İran uyruklu Moharram Jabbari'nin liderliğini yaptığı belirtilen şebekenin, hastanelerden temin ettiği tarihi geçmiş kanser ilaçlarını merdiven altı matbaalarda basılan yeni kutu ve prospektüslerle ambalajlayarak piyasaya sürdüğü belirlenmişti. İkinci dalga operasyonda da 15 şüpheli yakalanmıştı.

Kanser ilacı soruşturmasında 3. dalga! Evini ilaç fabrikasına çevirmişler - 3

ŞÜPHELİNİN EVİNDE 537 KUTU İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünün elde ettiği istihbari bilgiler doğrultusunda yeni bir operasyon düzenlendi. Özbekistan uyruklu M.A.'nın Bağcılar'da belirlenen ikametinde arama yapıldı. Aramalarda, 106 kutu kanser ilacı ve çeşitli markalara ait 431 kutu tıbbi ilaç olmak üzere toplam 537 kutu ilaç ele geçirildi. Şüpheli M.A. gözaltına alındı.

Kanser ilacı soruşturmasında 3. dalga! Evini ilaç fabrikasına çevirmişler - 4

İLK OPERASYONDAN ELDE EDİLEN DİJİTAL VERİLER ÇEMBERİ DARALTTI

Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, ilk operasyonda ele geçirilen dijital materyaller ayrıntılı olarak incelenmişti. Şüpheliler Moharram Jabbari, Mikail Aktaş, Cumhur Yılmaz ve Emrah Atik'in cep telefonları üzerinde yapılan ön incelemeler ile MASAK raporu, suç örgütünün bağlantılarını ortaya koymuştu. Elde edilen bulgular doğrultusunda, şebekeyle irtibatlı olduğu tespit edilen 39 şüpheli yakalanmış, bunlardan 21'i tutuklanmıştı.

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