Yakalanan Özbekistan uyruklu M.A.'nın Bağcılar'daki ikametinde yapılan aramalarda, 106 kutu kanser ilacı ve çeşitli markalara ait 431 kutu tıbbi ilaç olmak üzere toplam 537 kutu ilaç ele geçirildi. Ele geçirilen ilaçların son kullanma tarihlerinin geçtiği ve depoda sahte prospektüsler düzenlendiği tespit edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Hastanelerden toplanan son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarını sahte kutu ve prospektüslerle yeniden ambalajlayarak piyasaya sürdüğü belirtilen şebekeye yönelik üçüncü dalga operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

Türkiye'de geniş yankı uyandıran sahte ve tarihi geçmiş kanser ilacı soruşturması genişliyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda suç ağının nasıl işlediği ortaya çıkarıldı.

İlk dalga operasyonda 11 ilde 5 iş yerine operasyon düzenlenmiş, 21 şüpheli tutuklanmıştı. İran uyruklu Moharram Jabbari'nin liderliğini yaptığı belirtilen şebekenin, hastanelerden temin ettiği tarihi geçmiş kanser ilaçlarını merdiven altı matbaalarda basılan yeni kutu ve prospektüslerle ambalajlayarak piyasaya sürdüğü belirlenmişti. İkinci dalga operasyonda da 15 şüpheli yakalanmıştı.