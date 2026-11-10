Muğla Köyceğiz merkezli soruşturmada, kamuya ait Hazine ve orman arazilerini usulsüz şekilde parselleyerek 45 kişiye sattığı belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi. Toplam 138 milyon liralık mağduriyete ilişkin 21 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da Hazine ve orman arazilerini usulsüz şekilde parselleyerek satışını gerçekleştirdiği belirlenen organize dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. Köyceğiz merkezli yürütülen soruşturmada, 45 kişiyi toplam 138 milyon lira mağdur ettiği tespit edilen 21 şüpheli gözaltına alındı.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Köyceğiz'de organize ve örgütlü şekilde hareket ettikleri belirlenen şüphelilerin, kamuya ait Hazine ve orman arazilerini usulsüz yöntemlerle parsellere ayırarak satışını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

45 KİŞİYİ 138 MİLYON LİRA MAĞDUR ETTİLER

Soruşturmada, şüphelilerin kamuya ait arazileri sattıkları ve bu yöntemle 45 kişiyi toplam 138 milyon lira karşılığında mağdur ettikleri belirlendi.

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.