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Aliyev'den İzmir'deki patlama nedeniyle Başkan Erdoğan'a taziye mesajı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Aliyev'den İzmir'deki patlama nedeniyle Başkan Erdoğan'a taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdiği bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev mesajında, patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Aliyev, Türkiye'nin acısını paylaştığını belirterek, Başkan Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına Azerbaycan halkı adına taziyelerini iletti ve yaralılara şifa temennisinde bulundu.

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#İzmir #Aliağa #Azerbaycan
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