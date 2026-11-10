Siber deviyeden 400 siteye erişim engeli! Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık ağına operasyon

Ankara İl Jandarma Komutanlığının 2-8 Kasım tarihleri arasında yürüttüğü siber devriye operasyonlarında yasa dışı bahis, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık ve müstehcen içerik barındıran 400 internet sitesi mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde suç unsuru tespit edilen sitelere erişim engeli getirilirken, nitelikli dolandırıcılık olaylarına karıştığı belirlenen 5 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.