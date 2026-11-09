Burada bir hususu sizlerin dikkatine öncelikle getirmek istiyorum. Bizler, 2000 yılı aşkın mazisiyle dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip milletlerden biriyiz. Orhun'dan Anadolu'ya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Millî Mücadele'den Cumhuriyet'imize uzanan tarihimiz aynı zamanda büyük bir teşkilatlanma ve devlet kurma tarihidir. Asırlara sari bu tarih boyunca kurumlarımız değişmiş, yönetim usullerimiz gelişmiş, tüm bunlar çağın ihtiyaçlarına göre yeniden şekillenmiştir. Fakat bütün bu değişimin içinde milletimizin idareciden beklediği temel vasıflar büyük oranda aynı kalmaya devam etmiştir. Yöneticinin güven vermesi, haksızlığa müsaade etmemesi, adaleti sağlaması, emaneti koruması, zor günde vatandaşın yanında olması bunların en başında gelmektedir. Devlet geleneğinin asıl kıymeti işte bu ahlaki sürekliliği bugünün hizmet anlayışında yaşatabilmektir. Bilge Kağan'ın çağları aşan şu cümlesini önce kendime, sonra da sizlerle birlikte tüm mülki idare amirlerimize burada hatırlatıyorum. "Türk milleti için gündüz oturmadım, gece uyumadım." Yaklaşık 1300 sene önce söylenmiş bu sözde yöneticinin milletine karşı duyduğu mesuliyet birinci sıradadır. Milletinin varlığını, dirliğini ve refahını kendi rahatının önüne koyan bir idare anlayışı vardır. Sizlerden beklentimiz, vazifenizi işte böyle bir yüksek şuurla ifa ve icra etmenizdir.

Milletimize hizmet etmek üzere yeni görev yerlerine uğurlayacağımız genç kardeşlerimizin heyecanını yürekten paylaşıyorum. 42 aylık yetiştirme sürecini tamamlayan, 16'sı kadın olmak üzere toplam 96 kaymakam adayımızın her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sizleri yetiştiren ailelerinize, bilgi ve tecrübeleriyle önünüzü açan hocalarınıza ve meslek büyüklerinize teşekkür ediyorum. Bu güzel buluşmaya vesile olan İçişleri Bakanımızı ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum. Devletimizin kuruluşuna ve yükselişine hizmet eden bütün büyüklerimizi hürmetle yad ediyorum. Şehit kaymakamımız Muhammed Fatih Safi Türk başta olmak üzere, vazifesi uğrunda canını feda eden mülki idare amirlerimize ve bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim bizlere ve sizlere onların emanetini ve mirasını hakkıyla taşımayı nasip eylesin diyorum. Her birinize Cenab-ı Mevla'dan üstün başarılar niyaz ediyor, yeni görev yerlerinizin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Başkan Erdoğan konuşmasında kaymakamlara yönelik tavsiyeler verdi | ahaber.com.tr

"DEVLETİN KUDRETİ ADALETLE İTİBAR KAZANIR"

Değerli arkadaşlarım, taşıyacağınız unvanın içinde iki büyük kavram bulunuyor. Nedir bunlar? Mülk ve idare. Devlet düşüncemizde mülk, hükümranlığı, siyasi otoriteyi, ülkenin düzenini ve devletin hâkimiyetini ifade eder. Adalet mülkün temelidir. Bu özdeyiş, devletin hangi zeminde yükseleceğini, kurucu değerinin ne olduğunu gösteren vazgeçilmez bir pusuladır. Buna göre devletin kudreti adaletle itibar kazanır. Otorite hukuka bağlılıkla sağlanır. Egemenlik ancak milleti koruduğu ölçüde anlamını bulur. İdare ise bu büyük sorumluluğun hayatın içinde yerine getirilmesidir. Yani imkânları ihtiyaçlarla buluşturmak, kurumlar arası ahengi sağlamak, doğru zamanda doğru kararı alarak sonuçlarını bizzat takip etmektir.

"DEVLET, VATANDAŞIMIZIN GÖZÜNDE SADECE ANKARA'DAKİ BİNALAR VE UNVANLAR DEĞİLDİR" Mülki idare, devletimizin kudretini, imkân ve kabiliyetlerini, bununla birlikte şefkat elini insanımızın gündelik hayatında görünür kılar. Devlet, vatandaşımızın gözünde sadece Ankara'daki binalar ve unvanlar değildir. Bizim insanımızın nazarında devlet, hükümet konağının kapısında gördüğü muameledir. Kaymakamın ve valinin şahsında tecessüm eden iradedir, gayrettir, vakardır, samimiyettir. Dolayısıyla ilçe ve il sınırlarındaki tüm işlerden sorumlu olan kaymakam ve valilerimiz, faaliyetlerinde ne kadar başarılı olursa devletimiz de vatandaşımızın gözünde o nispette itibar bulacaktır. Aksi durumda ise ne bizim insanımızın huzur ve selameti için verdiğimiz mücadelenin ne de bakanlıklarımızın ürettiği hizmet ve projelerin sahada karşılığı yeterince olacaktır. Onun için nerede görev yaparsanız yapın, sizin şahsi emeğiniz, beceri ve çabanız, temsil ettiğiniz makamın çok ötesinde bir etkiye sahiptir.

"KAYMAKAMIN MESAİSİ OLMAZ"

Burada misafir ettiğim tüm kaymakam ve valilerimize şunu ifade ediyorum. Mülki idare amirliği, sabah 9, akşam 6 saatleri arasına sığdırılacak, sonra da dükkânı kapatıp eve gidilecek bir meslek kesinlikle değildir. Kaymakam veya vali, başında bulunduğu il ve ilçe için 24 saat boyunca dertlenen, mesai harcayan, emek veren kişidir. Hayattaki her başarı gibi kaymakamlık mesleğinde başarılı olmanın yolu da görevinize kendinizi vakfetmenizden geçiyor. Sizlerden bulunduğunuz ilçelerde bu hassasiyetle çalışmanızı istiyorum. Bakın, çok açık söylüyorum. Benim gözümde kaymakamın mesaisi olmaz. Gecesi gündüzü olmaz. Tatili, hafta sonu hiç olmaz. Madem mülki idare amirliğini kendinize meslek olarak seçtiniz, madem devleti ve Cumhurbaşkanı'nı temsil gibi mesuliyeti, ağır bir yükü omuzladınız, madem milletin sorumluluğunu taşımak için ateşten gömleği giydiniz, o zaman bunun hakkını verecek, emanete gölge düşürmeyeceksiniz. Yoksa kariyer olarak kendinize yanlış mesleği seçtiğiniz demektir. Ben şu an bu salonda bulunan her bir kardeşimin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başı olarak şahsımı en güzel, en başarılı, en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum.

"DEVLET KAPISI, ÇARE KAPISIDIR"

Sevgili genç kardeşlerim, birazdan çekeceğiniz kurada her biriniz bir ilçe adıyla karşılaşacaksınız. Şunu lütfen unutmayınız. O ilçelerde sizi bekleyen insanlar var. Emeğiyle geçinen aileler, hayal kuran gençler, ilgi bekleyen çocuklar, belki yalnız yaşayan büyüklerimiz var. O ilçelerin her birinde kışın ayazına, yazın güneşine aldırmadan toprağı alın teriyle işleyen çiftçilerimiz, üreticilerimiz var. O ilçelerin her birinde sabahın erken saatlerinden gecenin bir yarısına kadar helal rızık peşinde koşan esnaflarımız, tüccarlarımız var. O ilçelerin her birinde Türkiye'nin kalkınma hamlesine destek olmak için canla başla çalışan sanayicilerimiz, iş adamlarımız var. Görev yerinize giderken o insanların hayatlarına dahil olacağınızı daima aklınızda tutun. Hükümet konaklarına sıkışıp kalmak yerine köyleri gezin, kahvehaneleri dolaşın. Sokakla, çarşıyla, pazarla bağınızı hiçbir zaman koparmayın. Devlet kapısı, unutmayın, hacet kapısıdır. İhtiyaç kapısıdır. Çare kapısıdır. Kapınıza gelen vatandaşın sıkıntılarını sonuna kadar dinleyin. Elbette her talebi karşılamayabilirsiniz. Her sorunu çözemeyebilirsiniz. Bu durumda muhatabınızın anlayacağı bir üslupla sebebini izah edin. Çözüm yollarını gösterin. İnsanımızı belirsizliğe mahkûm etmeyin. Özellikle engelli kardeşlerimizi, şehit yakını ve gazilerimizi, Cenab-ı Allah'tan ve devletten başka sığınacak kimsesi olmayanları ihmal etmeyin.

Merhum Abdurrahim Karakoç ağabeyin şu iki mısraını her zaman göz önünde bulundurmanızı bekliyorum. "Toz konmasın sakın sana, hakkı geçer halkın sana." Evet, işinizi ihmal eder, kibre kapılır, kendinizi ulaşılmaz kılar, ilçenizde yaşayan kardeşlerimizle aranıza duvar örerseniz halkın size, unutmayın, hakkı geçer. Eğer kaymakamlık mesleğinin külfetine değil de sadece nimetlerine talip olursanız aynı şekilde halkın size hakkı geçer. Biz, hesaba çekilmeden önce nefsinizi hesaba çekin, buyuran bir inancın müntesipleriyiz. Biz, iki günü birbirine eşit olan ziyandadır, diyen bir peygamberin ümmeti olmakla müşerref olmuş insanlarız. Günlük mesainiz bitse bile vicdan muhasebeniz devam etsin. Her akşam kendinize bugün kimin işini kolaylaştırdığınızı, hangi meseleyi çözüme ulaştırdığınızı, şehriniz ve ilçeniz için ne yaptığınızı nefsinize sorun. Bu iç muhasebe, sizi meslek hayatınız boyunca diri ve dinamik tutacak, kendinizi yenilemenize vesile olacaktır.