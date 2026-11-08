TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE SAHA RAPORLARI İç politikanın öncelikli gündemleri arasında yer alan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen aşama da mercek altına alınacak. Sürecin toplumsal boyutuna değinen Başkan Erdoğan, "Ülkemizde farklı kesimler arasındaki mesafeleri kapatacak bir toplumsal zeminin oluşmasına her şeyden daha ivedilikle ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.

Fahiş fiyat ve piyasa manipülasyonlarına karşı taviz verilmeyeceğini vurgulayan Başkan Erdoğan , "Kimse kusura bakmasın. Piyasa düzenbazlıklarıyla 3 lirasını sadece 3-5 ayda 10'a, 20'ye, 30'a katlayana asla tolerans göstermeyecek, sağladığı fahiş kazancın bedelini ona mutlaka ödeteceğiz" sözleriyle net mesaj verdi.

Fon soruşturması Kabine toplantısının kritik başlıklarından biri olarak öne çıkıyor | Fotoğraf: A Haber Arşiv

Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan COP31 zirvesi öncesindeki hazırlıklar, alınacak üst düzey güvenlik tedbirleri, belirlenen gündem başlıkları ve Türkiye'nin yürüteceği ikili temas trafiği kabine üyeleriyle istişare edilecek.

Gözlerin Meclis bünyesinde kurulacak izleme kuruluna çevrildiği süreçte, yasal adımların atılması öncesinde terör örgütünün bölgeden çekilmesi ve silah bırakmasına dair sahadan gelen son istihbarat ve güvenlik raporları Milli Güvenlik Kurulu toplantısı öncesinde kabinede ele alınacak.

İsrail'dki seçim sonuçlarının yansımaları da ele alınacak | Fotoğraf: AA

DIŞ POLİTİKADA KRİTİK SEÇİM SONUÇLARI VE BÖLGESEL GELİŞMELER

Kabinenin dış politika gündeminde ilk olarak Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinin yansımaları değerlendirilecek. Bunun yanı sıra ABD ve İsrail seçim sonuçlarının Türkiye'ye ve bölgeye muhtemel etkileri için ayrı bir parantez açılacak.

Toplantıda ayrıca Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanması ve devam eden savaşın bir an önce son bulması adına atılacak stratejik adımlar kapsamlı şekilde masaya yatırılacak.