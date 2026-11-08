Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masada 2 kritik başlık: Emekliye ek zam ve fon soruşturması
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi; emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemelerden terörsüz Türkiye sürecine, fon soruşturmasından COP31 hazırlıkları ve kritik dış politika gelişmelerine kadar pek çok hayati başlığı masaya yatırıyor.
Kabine toplantısının en sıcak ve ana gündem maddesini emekli aylıklarına yapılacak yeni düzenleme oluşturuyor.
AK Parti ve ekonomi yönetiminin, emeklilere enflasyon oranının yanı sıra ekstra refah payı/zam verilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda sona gelindi.
EMEKLİYE EK ZAM VE DÜZENLEMEDE SONA GELİNDİ
Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından şekillenen taslaklar Başkan Erdoğan'a sunulacak ve bütçe maratonunun tamamlanmasıyla Meclis gündemine taşınacak.
Toplantıda ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gelinen son aşamaya dair kapsamlı bir sunum gerçekleştirecek.
FON SORUŞTURMASI VE PİYASA DÜZENBAZLARINA GÖZ DAĞI
Ekonomi başlığında ele alınacak bir diğer kritik dosya ise fon soruşturmasında yaşanan son gelişmeler olacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yürütülen Fon Koordinasyon Kurulu toplantılarının değerlendirmeleri kabinede görüşülecek.