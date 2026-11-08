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Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masada 2 kritik başlık: Emekliye ek zam ve fon soruşturması

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masada 2 kritik başlık: Emekliye ek zam ve fon soruşturması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi; emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemelerden terörsüz Türkiye sürecine, fon soruşturmasından COP31 hazırlıkları ve kritik dış politika gelişmelerine kadar pek çok hayati başlığı masaya yatırıyor.

Kabine toplantısının en sıcak ve ana gündem maddesini emekli aylıklarına yapılacak yeni düzenleme oluşturuyor.

KABİNE TOPLANTISINDA MASADA EMEKLİ ZAMMI

AK Parti ve ekonomi yönetiminin, emeklilere enflasyon oranının yanı sıra ekstra refah payı/zam verilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda sona gelindi.

Emekli maaşı düzenlemesi toplantının ana konularından biri | Fotoğraf: A Haber ArşivEmekli maaşı düzenlemesi toplantının ana konularından biri | Fotoğraf: A Haber Arşiv

EMEKLİYE EK ZAM VE DÜZENLEMEDE SONA GELİNDİ

Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından şekillenen taslaklar Başkan Erdoğan'a sunulacak ve bütçe maratonunun tamamlanmasıyla Meclis gündemine taşınacak.

Kabinede emekli zammı da görüşülecek | Fotoğraf: A Haber ArşivKabinede emekli zammı da görüşülecek | Fotoğraf: A Haber Arşiv

Toplantıda ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gelinen son aşamaya dair kapsamlı bir sunum gerçekleştirecek.
FON SORUŞTURMASI VE PİYASA DÜZENBAZLARINA GÖZ DAĞI
Ekonomi başlığında ele alınacak bir diğer kritik dosya ise fon soruşturmasında yaşanan son gelişmeler olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yürütülen Fon Koordinasyon Kurulu toplantılarının değerlendirmeleri kabinede görüşülecek.

Fon soruşturması Kabine toplantısının kritik başlıklarından biri olarak öne çıkıyor | Fotoğraf: A Haber ArşivFon soruşturması Kabine toplantısının kritik başlıklarından biri olarak öne çıkıyor | Fotoğraf: A Haber Arşiv

Fahiş fiyat ve piyasa manipülasyonlarına karşı taviz verilmeyeceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Kimse kusura bakmasın. Piyasa düzenbazlıklarıyla 3 lirasını sadece 3-5 ayda 10'a, 20'ye, 30'a katlayana asla tolerans göstermeyecek, sağladığı fahiş kazancın bedelini ona mutlaka ödeteceğiz" sözleriyle net mesaj verdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE SAHA RAPORLARI
İç politikanın öncelikli gündemleri arasında yer alan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen aşama da mercek altına alınacak. Sürecin toplumsal boyutuna değinen Başkan Erdoğan, "Ülkemizde farklı kesimler arasındaki mesafeleri kapatacak bir toplumsal zeminin oluşmasına her şeyden daha ivedilikle ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.

Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masada 2 kritik başlık: Emekliye ek zam ve fon soruşturması - 1

Gözlerin Meclis bünyesinde kurulacak izleme kuruluna çevrildiği süreçte, yasal adımların atılması öncesinde terör örgütünün bölgeden çekilmesi ve silah bırakmasına dair sahadan gelen son istihbarat ve güvenlik raporları Milli Güvenlik Kurulu toplantısı öncesinde kabinede ele alınacak.

ANTALYA'DA DÜZENLENECEK COP31 ZİRVESİNE HAZIRLIK
Türkiye'nin uluslararası diplomasideki rolünü pekiştirecek zirveler de toplantının gündeminde yer alıyor.

Türkiye COP31e ev sahipliği yapıyorTürkiye COP31e ev sahipliği yapıyor TÜRKİYE COP31'E EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan COP31 zirvesi öncesindeki hazırlıklar, alınacak üst düzey güvenlik tedbirleri, belirlenen gündem başlıkları ve Türkiye'nin yürüteceği ikili temas trafiği kabine üyeleriyle istişare edilecek.

İsrail'dki seçim sonuçlarının yansımaları da ele alınacak | Fotoğraf: AAİsrail'dki seçim sonuçlarının yansımaları da ele alınacak | Fotoğraf: AA

DIŞ POLİTİKADA KRİTİK SEÇİM SONUÇLARI VE BÖLGESEL GELİŞMELER
Kabinenin dış politika gündeminde ilk olarak Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinin yansımaları değerlendirilecek. Bunun yanı sıra ABD ve İsrail seçim sonuçlarının Türkiye'ye ve bölgeye muhtemel etkileri için ayrı bir parantez açılacak.

Toplantıda ayrıca Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanması ve devam eden savaşın bir an önce son bulması adına atılacak stratejik adımlar kapsamlı şekilde masaya yatırılacak.

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