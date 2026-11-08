İBB'nin tatlı ihalesinde 4 katlık fiyat farkı! Sayıştay raporuyla ortaya çıktı
Sayıştay Başkanlığının, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ilişkin 2025 Yılı Denetim Raporu'nda, belediyenin şerbetli tatlı alımı işinde bazı tatlıları piyasa fiyatının 4 kat üstünde aldığı tespit edildi. İhalede yaklaşık maliyetin gerçekçi belirlenmediği ve sözleşmedeki yasağa rağmen işin alt yükleniciye yaptırıldığı tespit edildi.
Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan raporda, İBB tarafından pazarlık usulü ile gerçekleştirilen 94 milyon 815 bin 200 lira sözleşme bedelli "şerbetli tatlı alımı" işinde yaklaşık maliyetin gerçekçi belirlenmediği, işi alan yüklenicinin faaliyet merkezinin Muş olduğu, iş süresince yalnızca sigortalı bir personelinin bulunduğu ve işin alt yükleniciye kapalı olmasına rağmen alt yükleniciden temin edildiğine ilişkin tespitlere yer verildi.
YAKLAŞIK MALİYET 4 FİRMANIN TEKLİFİYLE BELİRLENDİ
Kamu İhale Kanunu ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'ndeki yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin mevzuat hükümlerinden bahsedilen raporda, İBB tarafından yaklaşık maliyeti belirlemek amacıyla 4 firmadan fiyat teklifi alındığı, yaklaşık maliyetin sadece bu teklifler esas alınarak oluşturulduğu, yaklaşık maliyet hesabında ürünlerin bir önceki sözleşme fiyatlarının hesaplamaya dahil edilmediği belirtildi.
PAZARLIK USULÜ İHALEDE FİYATLAR YÜKSEK BULUNDU
Raporda, fiyat teklifi alınan firmalardan üçünün pazarlık usulü ihaleye teklif vermeye davet edildiği ve bu firmalardan ikisinin teklif verdiği kaydedilerek, "Yapılan incelemede, pazarlık usulü ile yapılan alımlardaki fiyatların sonraki tarihli ihale fiyatlarıyla karşılaştırıldığında göreli yüksek bedellerle gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Firmaların gerçek piyasa koşullarını yansıtan rekabetçi fiyatlar yerine, yaklaşık maliyete yakın veya bu maliyeti aşmayan ancak piyasa rayiçlerinin üzerinde teklifler sundukları, pazarlık usulü ile gerçekleştirilen söz konusu alımda oluşan fiyatların, sonraki dönemde yapılan açık ihale fiyatlarına kıyasla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu itibarla aynı ürünlerin sonraki dönemlerde daha düşük bedellerle temin edilebilmesi, yaklaşık maliyetin ve buna bağlı olarak sözleşme bedelinin piyasa koşullarını yansıtmadığını açıkça ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
FİYAT FARKLARI DİKKAT ÇEKTİ
Bu kapsamda, raporda incelenen mart ve nisan aylarını kapsayan "şerbetli tatlı alımı" işinin önceki ve sonraki ihalelerle karşılaştırmalı değerlerinin bulunduğu tablonun yer aldığı raporda, 2025 yılı ocak-şubat aylarında 300 lira, mayıs-aralık aylarında 370 lira üzerinden temin edilen şerbetli cevizli kadayıfın pazarlık usulü alımda 572 lira birim fiyat üzerinden, ocak-şubat aylarında 370 lira, mayıs-aralık aylarında 506 lira üzerinden temin edilen soğuk baklavanın ise pazarlık usulü alımda 1200 lira birim fiyat üzerinden temin edildiği aktarıldı.