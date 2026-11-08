21 yaşındaki baronu yakan mesaj! "Operasyon var dikkat"

Siber polis ekipleri, yasa dışı bahis sitelerinin altyapısını sağlayan ve finans çarkını döndüren 47 gruba 39 ilde operasyon düzenledi. Altyapı sunan yazılımcılardan finans evlerine kadar 168 şüpheli yakalandı. Grupların yakalanmasında en önemli rolü, loto milyoneri Michael Carroll'un adını kullanan 21 yaşındaki bahis patronu Faruk Eren Yücal'ın verileri oynadı.

İngiltere'de lotodan kazandığı serveti tüketip çöpçülüğe dönen Michael Carroll'un adını Telegram'da kendine rumuz yapan yazılımcı 21 yaşındaki Faruk Eren Yücal'ın yasa dışı bahis imparatorluğu yerle bir oldu. Sabah Gazetesi'nden Ali Rıza Akbulut'un haberine göre, siber polis ekipleri yasa dışı bahis sitelerinin altyapısını sağlayan ve finans çarkını döndüren 47 gruba 39 ilde operasyon düzenledi. Altyapı sunan yazılımcılardan finans evlerine kadar 168 şüpheli yakalandı. Grupların yakalanmasında en önemli rolü, loto milyoneri Michael Carroll'un adını kullanan 21 yaşındaki bahis patronu Faruk Eren Yücal'ın verileri oynadı. Emniyetin yapay zekâ silahı AVCI'nın binlerce mesajı deşifre etmesiyle bahis ağı çökertildi.

Yapay zekâ 306 bin suç içeren mesajı tespit ederek 47 farklı grup için bildirimde bulundu. Görevi devralan siber polis, bu grupların suçlarını ve kimliklerini açığa çıkararak operasyon için düğmeye bastı. Çoğu zaman kendilerini yasal banka sistemlerinin arkasına saklayan, altlarında isimleri imza yetkilisi gibi gösterip sistemi gölgede yöneten veya yurt dışında bulunan patronların ekibi bu kez yakayı ele verdi.

KÖTÜ YORUM YAPANLARA ŞİDDET

Siber polis ekipleri Türkiye genelinde 39 ilde çalışan teknisyen gruba ve 6 dış finans evine operasyon düzenledi. Panel satış sorumlusu, yönetim sorumlusu, işlem kontrol ve çekim birimi, teknik sorumlu, teknik destek ve müşteri hizmetleri şüphelileri dahil olmak üzere toplam 168 şüpheli yakalandı. 3 Kasım'da yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mesajlarda şüphelilerin siber operasyonları yakından takip ettikleri ve birbirlerini dikkatli olmaları konusunda uyardıkları öğrenildi. Şüpheliler, yakalanma korkusuyla gruplardan çıkmak istediklerinde ise ölümle tehdit edildi.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise güven ağını koruma çabaları oldu. Yasa dışı bahis ekipleri, kendi siteleri veya markaları hakkında kötü yorum yapan kişileri, bahis oynadıkları kartın kimlik bilgileri veya yasa dışı panel sorgu sistemleri üzerinden tespit ediyor. Şüpheliler, bu kişileri telefonla arayıp rol yaparak buluşmaya çalışıyor, sonrasında ise darbediyordu. Bahis sitelerinin para aklama yöntemleri, ihtiyaç sahibi kişilere aylık ödeme yapılması ya da haberi olmayan kişilerin bankacılık hesaplarının kullanılmasıyla gerçekleşiyordu. Milyonlarca liralık finansal hareket, hiçbir geliri olmayan bir öğrencinin hesabından geçiyor; karşılığında ise o öğrenciye yalnızca birkaç bin lira veriliyordu. Üst üste düzenlenen operasyonlar sayesinde bu kişilerin sayısının çok büyük ölçüde azaldığı tespit edildi.