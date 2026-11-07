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Fon soruşturmasında 4 isim gözaltında: Bulls Yatırım Başkanı ve eski Takasbank Genel Müdürü de listede

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fon soruşturmasında 4 isim gözaltında: Bulls Yatırım Başkanı ve eski Takasbank Genel Müdürü de listede

Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada, BDDK Başkan Yardımcısı Erişen, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Akkaya, eski Takasbank Genel Müdürü Arıncı ve Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Çevik gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Fon soruşturması kapsamında BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ve Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik gözaltına alındı.

Fon soruşturmasında 4 tutuklama!Fon soruşturmasında 4 tutuklama! FON SORUŞTURMASINDA 4 TUTUKLAMA!

#Yunus Arıncı #Kemal Akkaya
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