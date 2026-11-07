Bursa'da halk sağlığını tehdit eden skandal olay, otobüs terminalinde ortaya çıktı.

Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne 6 çuvalla gelen bir kişi, güvenlik görevlilerinin dikkatini çekti.



6 ÇUVALDAN BOZUK TAVUK ETİ ÇIKTI

Çuvalların siyah poşetlere sarılarak ambalajlandığını fark eden güvenlik görevlileri, yaptıkları kontrolde içerisindeki tavuk etlerinin bozulmuş olduğunu belirledi.

Bunun üzerine durum Terminal Zabıta Amirliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile polise bildirildi.