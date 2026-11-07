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Bursa'da mide bulandıran olay! 1 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Bursa'da mide bulandıran olay! 1 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi

Adana'dan otobüsle Bursa'ya getirilen yaklaşık 1 ton son kullanma tarihi geçmiş tavuk eti, Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ortaya çıktı. Siyah poşetlere sarılı 6 çuvaldaki bozuk etler ekipler tarafından imha edilirken, ürünleri getiren kişi hakkında işlem yapıldı.

Bursa'da halk sağlığını tehdit eden skandal olay, otobüs terminalinde ortaya çıktı.

Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne 6 çuvalla gelen bir kişi, güvenlik görevlilerinin dikkatini çekti.

6 ÇUVALDAN BOZUK TAVUK ETİ ÇIKTI
Çuvalların siyah poşetlere sarılarak ambalajlandığını fark eden güvenlik görevlileri, yaptıkları kontrolde içerisindeki tavuk etlerinin bozulmuş olduğunu belirledi.

Bunun üzerine durum Terminal Zabıta Amirliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile polise bildirildi.

Bursa'da son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 1 ton tavuk eti imha edildi (Foto: AA) Bursa'da son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 1 ton tavuk eti imha edildi (Foto: AA)

YAKLAŞIK 1 TON TAVUK ETİ İMHA EDİLDİ
Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından son kullanma tarihi geçmiş tavuk etlerinin imha edilmesine karar verildi.

Yaklaşık 1 ton tavuk eti ekiplerin gözetiminde imha edilirken, ürünleri Bursa'ya getiren kişi hakkında işlem yapıldı.

#Bursa #Terminal
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