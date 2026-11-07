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Kar yağışı zincirleme kazayı beraberinde getirdi! 7 araç çarpıştı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kar yağışı zincirleme kazayı beraberinde getirdi! 7 araç çarpıştı

Bolu geçişinde etkili olan kar yağışı Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kazaya neden oldu. Köroğlu Rampası mevkisinde 6 otomobil ve 1 tırın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Feci kaza, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi Köroğlu Rampası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine giden 34 ESG 659 plakalı otomobil ile 06 MD 9422 plakalı otomobil çarpıştı.

Kar yağışı kazayı beraberinde getirdi! Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza (Foto: İHA) Kar yağışı kazayı beraberinde getirdi! Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza (Foto: İHA)



Bu sırada kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda arkadan gelen ve duramayan 34 FET 134, 41 AAE 036, 34 PD 8502 ve 34 NIV 510 plakalı otomobiller ile 44 AGM 162 plakalı tır da kazaya karıştı. Zincirleme kazada otomobillerde bulunan toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

6 otomobil ve 1 tır birbirine girdi (Foto: İHA) 6 otomobil ve 1 tır birbirine girdi (Foto: İHA)

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Bolu #Anadolu Otoyolu
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