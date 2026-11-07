Kar yağışı kazayı beraberinde getirdi! Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza (Foto: İHA)





Bu sırada kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda arkadan gelen ve duramayan 34 FET 134, 41 AAE 036, 34 PD 8502 ve 34 NIV 510 plakalı otomobiller ile 44 AGM 162 plakalı tır da kazaya karıştı. Zincirleme kazada otomobillerde bulunan toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.