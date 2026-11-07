Van'da katliam gibi kaza! Tır ile minibüs çarpıştı: 9 ölü, 5 yaralı
Van-Özalp kara yolunda yoğun sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda tır ile İran plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs hurdaya dönerken kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Kazanın ardından ekipler bölgeye sevk edilerek kurtarma çalışması başlattı. Kaza yerine gelerek incelemelerde bulunan Van Valisi Ozan Balcı, facianın detaylarını paylaştı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Van-Özalp kara yolunun 49. kilometresinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda tır ile İran plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs hurdaya döndü.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, emniyet ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, 5'i kadın, 4'ü erkek olmak üzere toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3'ü kadın, 2'si erkek 5 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Van Valisi Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez ile birlikte kaza bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Vali Balcı, yaptığı açıklamada, ilk tespitlere göre kazanın yoğun yağış ve yolun kaygan olması nedeniyle meydana geldiğini belirterek şunları söyledi:
"Trafik ekiplerimizin yaptığı ilk tespitler ve arkadaşlarımızın aktardığı bilgilere göre, yoğun yağış ve yolun kaygan olması nedeniyle bir tır ile yolcu minibüsü çarpıştı. Maalesef kazada 5'i kadın, 4'ü erkek olmak üzere 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. 3'ü kadın, 2'si erkek olmak üzere 5 vatandaşımız ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralıların hastanede ilk tıbbi müdahaleleri yapılıyor. Kazanın duyulmasının hemen ardından emniyet ve jandarma birimlerimiz, ambulanslarımız, sağlık ekiplerimiz, itfaiye ve diğer ilgili birimlerimiz olay yerine intikal etti."
Kazanın ilk tespitlere göre yoğun yağış ve kaygan yol nedeniyle meydana geldiğini yineleyen Balcı, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.