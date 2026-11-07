Adana Kültür Yolu Festivali'nin Adana Müzesi'nde gerçekleştirilen açılış törenine Adana Valisi Mustafa Yavuz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, il protokolü, sanatseverler ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

ADANA'NIN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİ FESTİVALLE BULUŞUYOR

Adana Valisi Mustafa Yavuz, açılışta yaptığı konuşmada kentin tarihi, kültürel ve insani zenginliğine dikkat çekti. Adana'nın binlerce yıllık geçmişiyle her köşesinde ayrı bir hikaye barındırdığını belirten Yavuz, Orhan Kemal'in eserindeki Murtaza karakteri üzerinden kentin emek ve üretim kültürüne değindi.

Adana'nın yalnızca tarımda değil; yetiştirdiği yazarlar, şairler, müzisyenler, sporcular ve sanatçılarla da önemli bir zenginliğe sahip olduğunu vurgulayan Yavuz, festivalin kente yeni renkler ve hikayeler katacağını söyledi.

Yavuz, Adanalıların festivalleri sevdiğini belirterek, "Çünkü Adanalılar hayatı seviyor. Heyecanı seviyor. Bir araya gelmeyi, sevinci paylaşmayı seviyor. Bu yüzden festivaller Adana'ya, Adana'da festivallere çok mu çok yakışıyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu şehre yeni renkler, yeni sesler ve yeni hikayeler katmasını canı gönülden diliyoruz, istiyoruz." ifadelerini kullandı.