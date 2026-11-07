Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2026'daki son durağı Adana oldu: 9 günde 252 etkinlik düzenlenecek
Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2026 yılının son durağı Adana'da başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen organizasyon, 7-15 Kasım tarihleri arasında konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere ve gastronomiye uzanan geniş programıyla Adanalıları buluşturacak. Dokuz gün boyunca 12 mekan ve 23 ayrı noktada 252 etkinlik düzenlenecek. Kentin mutfak kültürü ise 90'ı aşkın Lezzet Noktası'nda tanıtılacak.
Adana Kültür Yolu Festivali'nin Adana Müzesi'nde gerçekleştirilen açılış törenine Adana Valisi Mustafa Yavuz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, il protokolü, sanatseverler ile şehit ve gazi aileleri katıldı.
ADANA'NIN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİ FESTİVALLE BULUŞUYOR
Adana Valisi Mustafa Yavuz, açılışta yaptığı konuşmada kentin tarihi, kültürel ve insani zenginliğine dikkat çekti. Adana'nın binlerce yıllık geçmişiyle her köşesinde ayrı bir hikaye barındırdığını belirten Yavuz, Orhan Kemal'in eserindeki Murtaza karakteri üzerinden kentin emek ve üretim kültürüne değindi.
Adana'nın yalnızca tarımda değil; yetiştirdiği yazarlar, şairler, müzisyenler, sporcular ve sanatçılarla da önemli bir zenginliğe sahip olduğunu vurgulayan Yavuz, festivalin kente yeni renkler ve hikayeler katacağını söyledi.
Yavuz, Adanalıların festivalleri sevdiğini belirterek, "Çünkü Adanalılar hayatı seviyor. Heyecanı seviyor. Bir araya gelmeyi, sevinci paylaşmayı seviyor. Bu yüzden festivaller Adana'ya, Adana'da festivallere çok mu çok yakışıyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu şehre yeni renkler, yeni sesler ve yeni hikayeler katmasını canı gönülden diliyoruz, istiyoruz." ifadelerini kullandı.
12 MEKANDA 252 ETKİNLİK DÜZENLENECEK
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı da Adana'nın Taşköprü'den Anavarza'ya uzanan tarihi mirası ve Toroslar'ın kültürel zenginliğiyle köklü bir medeniyet birikimine sahip olduğunu belirtti.
Dokuz gün boyunca 12 mekân ve 23 ayrı noktada 252 etkinlik gerçekleştirileceğini bildiren Yazgı, Merkez Park'ta konserlerin, Çocuk Köyü'nde ise oyun ve atölyelerin düzenleneceğini aktardı.
Adana Müze Kompleksi'nde "Hâne", "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" ve "Yaşayan Miras Adana" sergileri ziyaretçilerle buluşacak. Telkâriden bakırcılığa, sedef kakmadan ebruya, taş işlemeciliğinden keçe sanatına uzanan geleneksel el sanatları da Yaşayan Miras Adana Sergisi'nde tanıtılacak.
Festival programında tiyatro oyunları, söyleşiler, çocuk etkinlikleri, atölyeler, fotoğraf ve film etkinlikleri de yer alacak. Ramazanoğlu Kültür Merkezi'nde "Ocak'ta Bahar" adlı oyun sahnelenecek.
ADANA MUTFAĞI 90'DAN FAZLA LEZZET NOKTASI'NDA TANITILACAK
Festivalin önemli duraklarından biri de gastronomi etkinlikleri olacak. Çukurova'nın bereketli topraklarından ve Toroslar'ın yayla kültüründen beslenen Adana mutfağının seçkin lezzetleri, 90'dan fazla Lezzet Noktası'nda ziyaretçilerle buluşacak.
Gastronomi programına Tayyar Zaimoğlu ve şef Arda Türkmen ev sahipliği yapacak. Akademisyen şef Asuman Kerkez, Michelin Rehberi'nde yer alan şefler Aleks Karaköse ve Murat Deniz Temel, şefler Kaan Kayhan ve Alexis Atlamazoğlu ile gastronomi yazarı Zeynep Kakınç da programın konukları arasında bulunacak.