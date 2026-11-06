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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan orman yangınları için yeni teknoloji hamlesi: İHA'lar doğrudan müdahale edebilecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan orman yangınları için yeni teknoloji hamlesi: İHA'lar doğrudan müdahale edebilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede yeni teknolojilerin devreye alınması için çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Yapay zekâ destekli karar destek sistemiyle yangın riskinin bir hafta önceden tahmin edilebildiğini belirten Yumaklı, savunma sanayisiyle insansız hava araçlarının yangınlara doğrudan müdahale edebilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.

İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Yumaklı, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Orman yangınlarından tarım arazilerinin korunmasına, gıda güvenilirliğinden hayvancılığa kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede teknolojinin önemine dikkat çekti.

YANGIN RİSKİ 1 HAFTA ÖNCEDEN TAHMİN EDİLİYOR

Orman yangınlarıyla mücadelede yapay zekâ temelli Karar Destek Sistemi'ni aktif olarak kullandıklarını belirten Yumaklı, sistem sayesinde yangınların seyrinin tahmin edildiğini ve riskli bölgelerin bir hafta önceden belirlenebildiğini ifade etti.

Bu veriler doğrultusunda ekiplerin önceden yönlendirildiğini ve koordinasyonun sağlandığını kaydeden Yumaklı, gelişen teknolojiyi mevcut sistemlere entegre ederek mücadele kapasitesini artırmaya devam ettiklerini söyledi.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

İHA'LAR YANGINLARA DOĞRUDAN MÜDAHALE EDECEK

Savunma sanayisiyle birlikte insansız hava araçlarının orman yangınlarında doğrudan müdahale amacıyla kullanılmasına yönelik çalışma başlattıklarını açıklayan Yumaklı, dünyada henüz bu ölçekte bir uygulamanın bulunmadığını belirtti.

Yumaklı, mevcut İHA'ların yangınların tespitinde kullanıldığını, yeni çalışmanın ise su atabilen ve yangına insansız şekilde müdahale edebilen hava araçlarının geliştirilmesini hedeflediğini söyledi.

Bu konuda Baykar'a da teşekkür eden Yumaklı, Bayraktar TB2'lerin yangınların tespitinde kullanıldığını ve şirketin teknik konularda destek verdiğini ifade etti. Yumaklı, savunma sanayisinin tecrübesiyle çalışmanın uzun sürmeyeceğini düşündüğünü, geliştirilecek teknolojinin Türkiye'ye ekonomik katkı da sağlayabileceğini dile getirdi.

YANAN ALANLARIN AĞAÇLANDIRILMASINDA EKOSİSTEM ESAS ALINIYOR

Yanan orman alanlarının yeniden ağaçlandırılmasında bölgenin doğal yapısının dikkate alındığını vurgulayan Yumaklı, her bölgeye aynı ağaç türünün dikilmesinin doğru olmadığını söyledi.

2023 yılının sonunda uzmanlarla bu konuda çalıştay düzenlediklerini belirten Yumaklı, ağaçlandırma çalışmalarının bilimsel veriler ışığında yürütüldüğünü kaydetti.

Yumaklı, kızılçam ağaçlarının kozalaklarının yangın sırasında tohumlarını koruyabildiğini, yangın sonrasında uygun koşullar oluştuğunda tohumların toprağa döküldüğünü anlattı. Ormanların yalnızca ağaçlardan ibaret olmadığını, milyonlarca yılda oluşan bir ekosistemin parçası olduğunu belirten Yumaklı, bu doğal sistematiğin değiştirilmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

KIŞIN DA ORMAN KÖYLERİNDE BİLİNÇLENDİRME YAPILIYOR

Orman yangınlarını önlemeye yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yıl boyunca sürdüğünü aktaran Yumaklı, yangına hassas köy ve kırsal mahalleleri tek tek ziyaret ettiklerini söyledi.

Orman köylülerine yangın anında ekipler bölgeye ulaşana kadar ilk müdahaleyi yapabilmeleri için su tankerleri verildiğini ve eğitimler düzenlendiğini belirten Yumaklı, vatandaşların mücadeleye katılımının önemine dikkat çekti.

KASITLI YANGIN ÇIKARANLARA AĞIR YAPTIRIM

Orman yangınlarının çıkış nedenleri arasında kasıt oranının yüzde 3 olduğunu belirten Yumaklı, bu tespitlerin kolluk kuvvetlerinin raporlarına dayandığını söyledi.

Kahramanmaraş'ta ormanda torpil atılması sonucu çıkan yangını örnek gösteren Yumaklı, bu tür eylemlerin kaza olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti. Yangına müdahale sırasında ortaya çıkan maddi maliyetin de yangını çıkaran kişilere rücu ettirildiğini belirten Yumaklı, sorumluların ceza alması için bakanlığın hukuk birimlerinin süreci takip ettiğini kaydetti.

HOBİ BAHÇELERİ İMAR PROBLEMİ

Hobi bahçeleri konusunun bir imar problemi olduğunu söyleyen Yumaklı, tarım arazilerinin kaçak yapılarla bozulmasını engellemek amacıyla Meclis'ten yasal düzenleme geçirildiğini hatırlattı.

Yumaklı, herkesin yürürlükteki kurallara uyması gerektiğini belirterek, mevzuata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli işlemlerin uygulanacağını söyledi.

HAL YASASINDA YENİ DÜZENLEME YOLDA

Hal yasasına ilişkin çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini aktaran Yumaklı, düzenlemenin AK Parti grubunda ele alındığını ve komisyona gelmesinin beklendiğini ifade etti.

Yeni düzenlemeyle üretici birlikleri ve kooperatiflerinin hallerde ve pazarlarda daha fazla yer almasının hedeflendiğini belirten Yumaklı, üretici birliklerinin hal dışında da ürün satış noktaları oluşturabilmesinin gündemde olduğunu söyledi.

Büyük satış noktalarının belirli miktara kadar ürünleri doğrudan üreticiden alabilmesini sağlayacak bir sistem üzerinde de çalışıldığını kaydeden Yumaklı, bu adımlarla aracıların azaltılmasının, sözleşmeli üretimin teşvik edilmesinin ve ürünlerin tarladan tüketiciye daha hızlı ulaştırılmasının amaçlandığını dile getirdi.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

TMO FINDIK ALIMLARINI SÜRDÜRÜYOR

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı alım fiyatından, belirlenen kriterleri karşılayan tüm fındıkları almaya devam ettiğini belirten Yumaklı, piyasada daha düşük fiyatla satılan ürünlerin durumunun kaliteyle ilgili olduğunu söyledi.

GIDA GÜVENİLİRLİĞİNDE TAVİZ YOK

Gıda güvenilirliğinin bakanlığın kırmızı çizgisi olduğunu vurgulayan Yumaklı, taklit ve tağşiş yapan işletmelere yönelik denetimlerin sürdüğünü belirtti.

Mevzuata aykırı ürünler için gerekli cezaların uygulandığını ve ürünlerin piyasadan çektirildiğini ifade eden Yumaklı, ardından kamuoyuna ifşa işleminin gerçekleştirildiğini söyledi. Yumaklı, üreticilerin ürünlerini tüketiciye vaat ettikleri şekilde sunmak zorunda olduğunu kaydetti.

AB'YE PESTİSİT VERİLERİNİ GÖSTERDİ

Avrupa Birliği Komisyonu'nun tarım ve gıdadan sorumlu üyesi Christophe Hansen ile yaptığı görüşmede pestisit konusunun da gündeme geldiğini belirten Yumaklı, son üç yılda RASFF bildirimlerinde yüzde 74 düşüş yaşandığını açıkladı.

Yumaklı, Avrupa Birliği'nde hektar başına pestisit kullanımının 3,2 kilogram, Türkiye'de ise 2,3 kilogram olduğunu belirterek, biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemleriyle zirai ilaç kullanımını azaltmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TARIMSAL ZARARLILARI DA ETKİLİYOR

İklim değişikliğinin yeni zararlı türlerinin ortaya çıkmasına neden olduğunu belirten Yumaklı, Karadeniz Bölgesi'ndeki kestane ağaçlarında görülen gal arısını örnek gösterdi.

Bu zararlıya karşı doğal mücadele yöntemleri üzerinde çalışıldığını aktaran Yumaklı, yalnızca zirai ilaç kullanımına değil, doğanın kendi içindeki mücadele mekanizmalarına da önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

MEYVE İHRACATINDA KARADENİZ SORUNU

Üretim planlamasında 2023'ten itibaren yapısal dönüşüm başlattıklarını belirten Yumaklı, meyve ihracatında Karadeniz'deki seyir güvenliği sorunlarının ihracatçıları zorladığını söyledi.

Ticaret Bakanlığı ile birlikte ihracatçıların işlerini kolaylaştırmaya yönelik çalışma yürüttüklerini kaydeden Yumaklı, Rusya'ya kara yoluyla yapılan sevkiyatlarda yaşanan gümrük ve analiz sorunlarının görüşmeler sonucunda hafifletildiğini belirtti.

Rusya'nın Türk tırlarına uyguladığı analiz sıklığının bazı ürün gruplarında yüzde 20'ye, bazılarında ise yüzde 10'a kadar düşürüldüğünü aktaran Yumaklı, farklı ülkelerle tarım diplomasisi çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

YAĞIŞLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 76 ARTTI

Türkiye'nin son su yılında son 66 yılın en yüksek yağış miktarına ulaştığını belirten Yumaklı, 1 Ekim 2025-30 Eylül 2026 döneminde ülke genelinde ortalama yağışın 741,6 milimetre olduğunu açıkladı.

Bu miktarın uzun yıllar ortalaması olan 573,4 milimetrenin yüzde 30 üzerinde, bir önceki yılın ise yüzde 76 üzerinde gerçekleştiğini kaydeden Yumaklı, iklim değişikliğinin hem taşkın hem de kuraklık riskini artırdığına dikkat çekti.

Taşkın Önleme Sistemi ile su debilerinin 72 saat öncesinden ölçüldüğünü ve gerekli uyarıların yapıldığını belirten Yumaklı, kuraklığa dayanıklı tohumların geliştirilmesinin de gıda arz güvenliği açısından önem taşıdığını söyledi.

HAYVANCILIKTA NİTELİK VE VERİM ÖNCELİĞİ

Hayvancılık Yol Haritası kapsamında belirlenen adımların uygulandığını aktaran Yumaklı, hayvan sayısındaki artışın yanı sıra verimliliğe odaklandıklarını söyledi.

Sürü yenileme çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Yumaklı, hayvancılıkta nicelikten çok niteliğin artırılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında 2025 yılında şap hastalığına karşı yürütülen çalışmalara da değinen Yumaklı, ağır bir vakanın dört ay içinde kontrol altına alındığını ve benzer durumların yeniden yaşanmaması için tedbirlerin sürdüğünü kaydetti.

ARİ ÇİFTLİKLERDE DENETİMLER SIKILAŞTI

Türkiye genelinde ari çiftliklere yönelik tarama başlatıldığını açıklayan Yumaklı, hastalıklara karşı gerekli tedbirleri alan ve belirlenen kurallara uyan işletmelerin bu kapsamda değerlendirildiğini söyledi.

Ari çiftliklere dört kat daha fazla destek sağlandığını belirten Yumaklı, şartları yerine getirmeyen işletmelerin ari statülerinin iptal edildiğini ve bu konuda tolerans gösterilmeyeceğini ifade etti.

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