Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan orman yangınları için yeni teknoloji hamlesi: İHA'lar doğrudan müdahale edebilecek
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede yeni teknolojilerin devreye alınması için çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Yapay zekâ destekli karar destek sistemiyle yangın riskinin bir hafta önceden tahmin edilebildiğini belirten Yumaklı, savunma sanayisiyle insansız hava araçlarının yangınlara doğrudan müdahale edebilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.
İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Yumaklı, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Orman yangınlarından tarım arazilerinin korunmasına, gıda güvenilirliğinden hayvancılığa kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede teknolojinin önemine dikkat çekti.
YANGIN RİSKİ 1 HAFTA ÖNCEDEN TAHMİN EDİLİYOR
Orman yangınlarıyla mücadelede yapay zekâ temelli Karar Destek Sistemi'ni aktif olarak kullandıklarını belirten Yumaklı, sistem sayesinde yangınların seyrinin tahmin edildiğini ve riskli bölgelerin bir hafta önceden belirlenebildiğini ifade etti.
Bu veriler doğrultusunda ekiplerin önceden yönlendirildiğini ve koordinasyonun sağlandığını kaydeden Yumaklı, gelişen teknolojiyi mevcut sistemlere entegre ederek mücadele kapasitesini artırmaya devam ettiklerini söyledi.
İHA'LAR YANGINLARA DOĞRUDAN MÜDAHALE EDECEK
Savunma sanayisiyle birlikte insansız hava araçlarının orman yangınlarında doğrudan müdahale amacıyla kullanılmasına yönelik çalışma başlattıklarını açıklayan Yumaklı, dünyada henüz bu ölçekte bir uygulamanın bulunmadığını belirtti.
Yumaklı, mevcut İHA'ların yangınların tespitinde kullanıldığını, yeni çalışmanın ise su atabilen ve yangına insansız şekilde müdahale edebilen hava araçlarının geliştirilmesini hedeflediğini söyledi.
Bu konuda Baykar'a da teşekkür eden Yumaklı, Bayraktar TB2'lerin yangınların tespitinde kullanıldığını ve şirketin teknik konularda destek verdiğini ifade etti. Yumaklı, savunma sanayisinin tecrübesiyle çalışmanın uzun sürmeyeceğini düşündüğünü, geliştirilecek teknolojinin Türkiye'ye ekonomik katkı da sağlayabileceğini dile getirdi.
YANAN ALANLARIN AĞAÇLANDIRILMASINDA EKOSİSTEM ESAS ALINIYOR
Yanan orman alanlarının yeniden ağaçlandırılmasında bölgenin doğal yapısının dikkate alındığını vurgulayan Yumaklı, her bölgeye aynı ağaç türünün dikilmesinin doğru olmadığını söyledi.
2023 yılının sonunda uzmanlarla bu konuda çalıştay düzenlediklerini belirten Yumaklı, ağaçlandırma çalışmalarının bilimsel veriler ışığında yürütüldüğünü kaydetti.
Yumaklı, kızılçam ağaçlarının kozalaklarının yangın sırasında tohumlarını koruyabildiğini, yangın sonrasında uygun koşullar oluştuğunda tohumların toprağa döküldüğünü anlattı. Ormanların yalnızca ağaçlardan ibaret olmadığını, milyonlarca yılda oluşan bir ekosistemin parçası olduğunu belirten Yumaklı, bu doğal sistematiğin değiştirilmesinin mümkün olmadığını ifade etti.
KIŞIN DA ORMAN KÖYLERİNDE BİLİNÇLENDİRME YAPILIYOR
Orman yangınlarını önlemeye yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yıl boyunca sürdüğünü aktaran Yumaklı, yangına hassas köy ve kırsal mahalleleri tek tek ziyaret ettiklerini söyledi.
Orman köylülerine yangın anında ekipler bölgeye ulaşana kadar ilk müdahaleyi yapabilmeleri için su tankerleri verildiğini ve eğitimler düzenlendiğini belirten Yumaklı, vatandaşların mücadeleye katılımının önemine dikkat çekti.
KASITLI YANGIN ÇIKARANLARA AĞIR YAPTIRIM
Orman yangınlarının çıkış nedenleri arasında kasıt oranının yüzde 3 olduğunu belirten Yumaklı, bu tespitlerin kolluk kuvvetlerinin raporlarına dayandığını söyledi.
Kahramanmaraş'ta ormanda torpil atılması sonucu çıkan yangını örnek gösteren Yumaklı, bu tür eylemlerin kaza olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti. Yangına müdahale sırasında ortaya çıkan maddi maliyetin de yangını çıkaran kişilere rücu ettirildiğini belirten Yumaklı, sorumluların ceza alması için bakanlığın hukuk birimlerinin süreci takip ettiğini kaydetti.
HOBİ BAHÇELERİ İMAR PROBLEMİ
Hobi bahçeleri konusunun bir imar problemi olduğunu söyleyen Yumaklı, tarım arazilerinin kaçak yapılarla bozulmasını engellemek amacıyla Meclis'ten yasal düzenleme geçirildiğini hatırlattı.
Yumaklı, herkesin yürürlükteki kurallara uyması gerektiğini belirterek, mevzuata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli işlemlerin uygulanacağını söyledi.
HAL YASASINDA YENİ DÜZENLEME YOLDA
Hal yasasına ilişkin çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini aktaran Yumaklı, düzenlemenin AK Parti grubunda ele alındığını ve komisyona gelmesinin beklendiğini ifade etti.
Yeni düzenlemeyle üretici birlikleri ve kooperatiflerinin hallerde ve pazarlarda daha fazla yer almasının hedeflendiğini belirten Yumaklı, üretici birliklerinin hal dışında da ürün satış noktaları oluşturabilmesinin gündemde olduğunu söyledi.
Büyük satış noktalarının belirli miktara kadar ürünleri doğrudan üreticiden alabilmesini sağlayacak bir sistem üzerinde de çalışıldığını kaydeden Yumaklı, bu adımlarla aracıların azaltılmasının, sözleşmeli üretimin teşvik edilmesinin ve ürünlerin tarladan tüketiciye daha hızlı ulaştırılmasının amaçlandığını dile getirdi.