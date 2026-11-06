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TMO FINDIK ALIMLARINI SÜRDÜRÜYOR

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı alım fiyatından, belirlenen kriterleri karşılayan tüm fındıkları almaya devam ettiğini belirten Yumaklı, piyasada daha düşük fiyatla satılan ürünlerin durumunun kaliteyle ilgili olduğunu söyledi.

GIDA GÜVENİLİRLİĞİNDE TAVİZ YOK

Gıda güvenilirliğinin bakanlığın kırmızı çizgisi olduğunu vurgulayan Yumaklı, taklit ve tağşiş yapan işletmelere yönelik denetimlerin sürdüğünü belirtti.

Mevzuata aykırı ürünler için gerekli cezaların uygulandığını ve ürünlerin piyasadan çektirildiğini ifade eden Yumaklı, ardından kamuoyuna ifşa işleminin gerçekleştirildiğini söyledi. Yumaklı, üreticilerin ürünlerini tüketiciye vaat ettikleri şekilde sunmak zorunda olduğunu kaydetti.

AB'YE PESTİSİT VERİLERİNİ GÖSTERDİ

Avrupa Birliği Komisyonu'nun tarım ve gıdadan sorumlu üyesi Christophe Hansen ile yaptığı görüşmede pestisit konusunun da gündeme geldiğini belirten Yumaklı, son üç yılda RASFF bildirimlerinde yüzde 74 düşüş yaşandığını açıkladı.

Yumaklı, Avrupa Birliği'nde hektar başına pestisit kullanımının 3,2 kilogram, Türkiye'de ise 2,3 kilogram olduğunu belirterek, biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemleriyle zirai ilaç kullanımını azaltmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TARIMSAL ZARARLILARI DA ETKİLİYOR

İklim değişikliğinin yeni zararlı türlerinin ortaya çıkmasına neden olduğunu belirten Yumaklı, Karadeniz Bölgesi'ndeki kestane ağaçlarında görülen gal arısını örnek gösterdi.

Bu zararlıya karşı doğal mücadele yöntemleri üzerinde çalışıldığını aktaran Yumaklı, yalnızca zirai ilaç kullanımına değil, doğanın kendi içindeki mücadele mekanizmalarına da önem verilmesi gerektiğini ifade etti.