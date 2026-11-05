Türkiye'de orman yangınları yüzde 35 azaldı: Bakan Yumaklı 2026 verilerini açıkladı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2026 yılında Türkiye genelinde 2 bin 111'i orman, 4 bin 108'i kırsal alanda olmak üzere toplam 6 bin 219 yangına müdahale edildiğini açıkladı. Bir önceki yıla göre orman yangını sayısında yüzde 35, toplam yangın sayısında ise yüzde 21 azalma yaşandığını belirten Yumaklı, yangınların yüzde 86'sının insan kaynaklı meydana geldiğini bildirdi. Yumaklı, yangınlardan etkilenen orman alanının bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 68 azaldığını da kaydetti.
Bakan Yumaklı, 2026 yılı orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını ve yangın verilerini değerlendirmek üzere gazetecilerle bir araya geldi. İklim değişikliğinin ormanlar üzerindeki baskıyı artırdığına dikkati çeken Yumaklı, mücadelenin yalnızca yangınları söndürmekten ibaret olmadığını; riskleri azaltma, önleme, erken tespit, hızlı müdahale ve zarar gören alanları yeniden ormanlaştırma aşamalarını kapsadığını ifade etti.
ORMAN YANGINLARININ SAYISI YÜZDE 35 AZALDI
2025 yılında 3 bin 224'ü orman, 4 bin 285'i kırsal alanda olmak üzere toplam 7 bin 509 yangın meydana geldiğini hatırlatan Yumaklı, 2026 yılında ise 6 bin 219 yangına müdahale edildiğini belirtti.
Yumaklı, yangınlardan 24 bin 527 hektar orman alanının etkilendiğini, bir önceki yıla göre yanan orman alanında yaklaşık yüzde 68 azalma gerçekleştiğini açıkladı. Bu yıl meydana gelen 2 bin 111 orman yangınının bin 766'sının bir hektardan küçük alanlarda kontrol altına alındığını aktaran Yumaklı, yangınların yüzde 96'sının ise 10 hektardan küçük alanlarda söndürüldüğünü bildirdi.
YANGINLARIN YÜZDE 86'SI İNSAN KAYNAKLI
Orman yangınlarının çıkış nedenlerine ilişkin verileri de paylaşan Yumaklı, yangınların yüzde 67'sinin ihmal ve dikkatsizlik, yüzde 16'sının kazalar, yüzde 3'ünün kasıtlı eylemler nedeniyle çıktığını, yüzde 14'ünün ise yıldırım kaynaklı olduğunu söyledi.
2026 yılında iki yoğun yangın dönemi yaşandığını belirten Yumaklı, 29-31 Temmuz tarihlerinde üç günde 260 yangına müdahale edildiğini, bunlardan 255'inin büyümeden kontrol altına alındığını ifade etti. 7-8 Eylül tarihlerinde ise iki günde 147 yangına müdahale edildiğini kaydetti.
Bu dönemlerde rüzgarın ve düşük nem oranının yangınların yayılmasını hızlandırdığını vurgulayan Yumaklı, Balıkesir'in Gömeç ilçesinde rüzgar hızının saatte 63 kilometreye, Aydın'ın Çine ilçesinde ise nem oranının yüzde 12'ye ulaştığını aktardı. İki yoğun dönemde zarar gören alanın, yıl genelinde yangınlardan etkilenen toplam alanın yüzde 80'ini oluşturduğunu belirtti.
TÜRKİYE'DE YANAN ORMAN ALANINDAKİ AZALMA YÜZDE 68
Avrupa Birliği ülkelerinde 2026 yılında yangınlardan etkilenen ormanlık alanın 692 bin 419 hektar olduğunu bildiren Yumaklı, bu ülkelerde yanan alandaki azalmanın yüzde 33, Türkiye'de ise yüzde 68 olarak gerçekleştiğini söyledi.
Yumaklı, orman yangınlarından etkilenen alanların toplam orman varlığına oranının Kanada'da yüzde 1,24, ABD'de yüzde 1,23, İspanya'da yüzde 1,09, Portekiz ve İtalya'da yüzde 1,06, Fransa'da yüzde 0,56, Yunanistan'da yüzde 0,54 olduğunu belirtti. Türkiye'de ise bu oranın yüzde 0,1 seviyesinde kaldığını ifade etti.
YANGINLA MÜCADELEDE PERSONEL VE HAVA ARACI SAYISI ARTIRILDI
Yangınlarla mücadele kapasitesinin güçlendirildiğini belirten Yumaklı, personel sayısının 2025'teki 25 binden 2026 yılında 28 bin 65'e çıkarıldığını açıkladı. Arazöz sayısının bin 953'e, ilk müdahale aracı sayısının 2 bin 766'ya, iş makinesi sayısının ise 878'e ulaştığını bildirdi.
Hava filosuna ilişkin bilgileri de paylaşan Yumaklı, uçak sayısının 28'e, helikopter sayısının 119'a çıkarıldığını kaydetti. 2002 yılında 73 ton olan anlık su atma kapasitesinin 2026 yılında 462 tona yükseldiğini belirten Yumaklı, 14 Bayraktar TB2 insansız hava aracıyla ormanların izlendiğini ve yangınların erken tespit edildiğini söyledi.
Bu yıl 11 yeni hava aracı konuşlanma noktası oluşturulduğunu ve toplam sayının 69'a ulaştığını aktaran Yumaklı, ekiplerin 1.600 farklı noktada konuşlandırıldığını ifade etti.