Bakan Yumaklı, 2026 yılı orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını ve yangın verilerini değerlendirmek üzere gazetecilerle bir araya geldi. İklim değişikliğinin ormanlar üzerindeki baskıyı artırdığına dikkati çeken Yumaklı, mücadelenin yalnızca yangınları söndürmekten ibaret olmadığını; riskleri azaltma, önleme, erken tespit, hızlı müdahale ve zarar gören alanları yeniden ormanlaştırma aşamalarını kapsadığını ifade etti.

ORMAN YANGINLARININ SAYISI YÜZDE 35 AZALDI

2025 yılında 3 bin 224'ü orman, 4 bin 285'i kırsal alanda olmak üzere toplam 7 bin 509 yangın meydana geldiğini hatırlatan Yumaklı, 2026 yılında ise 6 bin 219 yangına müdahale edildiğini belirtti.

Yumaklı, yangınlardan 24 bin 527 hektar orman alanının etkilendiğini, bir önceki yıla göre yanan orman alanında yaklaşık yüzde 68 azalma gerçekleştiğini açıkladı. Bu yıl meydana gelen 2 bin 111 orman yangınının bin 766'sının bir hektardan küçük alanlarda kontrol altına alındığını aktaran Yumaklı, yangınların yüzde 96'sının ise 10 hektardan küçük alanlarda söndürüldüğünü bildirdi.