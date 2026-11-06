Ortalama kalış süresinin 10,34 gece olduğunu kaydeden Ersoy, kişi başı gecelik ortalama harcamanın yüzde 4,6 artışla 107,7 dolara, yabancı ziyaretçilerin gecelik ortalama harcamasının ise 119,9 dolara yükseldiğini bildirdi.

2026'nın ilk dokuz ayında küresel turizmde yaşanan zorluklara rağmen Türkiye'nin güçlü yapısını koruduğunu ifade eden Ersoy, ocak-eylül döneminde 49 milyon 132 bin ziyaretçinin ağırlandığını açıkladı. Aynı dönemde turizm gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 51 milyar 278 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Türkiye'nin turizmde yalnızca ziyaretçi sayısıyla değil; ürün çeşitliliği, destinasyon yönetimi, tanıtım kapasitesi ve sürdürülebilirlik alanlarında da öne çıktığını belirten Ersoy, küresel ölçekte standart belirleyen ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

(Foto: ahaber.com.tr)

2027 TURİZM STRATEJİSİ BEŞ EKSENDE YÜRÜTÜLECEK

Küresel belirsizliklere karşı turizm sektörünün dayanıklılığını artırmayı hedeflediklerini belirten Ersoy, 2027 turizm politikasının beş stratejik eksen üzerine kurulacağını açıkladı.

Mevcut pazarlardaki talebin korunması, yüksek katma değerli turizm ürünlerinin geliştirilmesi ve Amerika, Asya, Afrika ile Avustralya başta olmak üzere yeni pazarlarda satış odaklı faaliyetlerin artırılması planlanıyor. Hava yolu şirketleri ve tur operatörleriyle iş birliklerinin güçlendirilmesi, yeni doğrudan uçuşlarla kapasitenin artırılması ve uluslararası organizasyonlarla Türkiye'nin görünürlüğünün yükseltilmesi de hedefler arasında yer alıyor.

Veri ve yapay zekânın talep tahmini, hedefleme ve tanıtım kampanyalarında daha etkin kullanılacağını belirten Ersoy, Formula 1'in de bu stratejinin önemli örneklerinden biri olduğunu söyledi. Ersoy, Formula 1 heyecanının 2027 yılında İstanbul Park'ta yeniden yaşanacağını ifade etti.

DİJİTAL TANITIMDA 7,1 MİLYAR GÖSTERİM

Türkiye'nin uluslararası tanıtım faaliyetlerine ilişkin verileri paylaşan Ersoy, 2026 yılında 74 ülkede yürütülen dijital kampanyalarla 7,1 milyar gösterime ulaşıldığını açıkladı.

Türk dizilerinin küresel etkisini turizme taşımak amacıyla geliştirilen mini dizi modelinin de büyütüldüğünü belirten Ersoy, 2025-2026 döneminde yayımlanan 10 mini dizinin toplam 10,5 milyar gösterim elde ettiğini bildirdi.

Türkiye'yi 10 dilde tanıtan GoTürkiye platformunun ekim itibarıyla 77,2 milyon tekil ziyaretçiye ulaştığını kaydeden Ersoy, sosyal medya hesaplarının eylül itibarıyla 23 milyon 338 bin takipçiye eriştiğini söyledi.