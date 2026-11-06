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Bakan Ersoy 2027 hedeflerini açıkladı: 32 binden fazla tarihi buluntu gün yüzüne çıkarıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakan Ersoy 2027 hedeflerini açıkladı: 32 binden fazla tarihi buluntu gün yüzüne çıkarıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlığının 2027 yılı bütçesini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sundu. Turizmden arkeolojik kazılara, müzecilik yatırımlarından kültür ve sanat faaliyetlerine kadar birçok başlıkta yürütülen çalışmaları anlatan Ersoy, yeni dönemin hedeflerini de paylaştı. Geleceğe Miras projesi kapsamında 2024-2026 dönemindeki kazılarda 32 binden fazla arkeolojik buluntunun ortaya çıkarıldığını açıklayan Ersoy, 2027 yılında Kültür Yolu Festivali'nin 32 ilde düzenlenmesinin ve kazı çalışmalarının 820'ye çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye'nin turizmde yalnızca ziyaretçi sayısıyla değil; ürün çeşitliliği, destinasyon yönetimi, tanıtım kapasitesi ve sürdürülebilirlik alanlarında da öne çıktığını belirten Ersoy, küresel ölçekte standart belirleyen ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

TURİZM GELİRİ 51 MİLYAR DOLARI AŞTI

2026'nın ilk dokuz ayında küresel turizmde yaşanan zorluklara rağmen Türkiye'nin güçlü yapısını koruduğunu ifade eden Ersoy, ocak-eylül döneminde 49 milyon 132 bin ziyaretçinin ağırlandığını açıkladı. Aynı dönemde turizm gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 51 milyar 278 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Ortalama kalış süresinin 10,34 gece olduğunu kaydeden Ersoy, kişi başı gecelik ortalama harcamanın yüzde 4,6 artışla 107,7 dolara, yabancı ziyaretçilerin gecelik ortalama harcamasının ise 119,9 dolara yükseldiğini bildirdi.

Türkiye'nin uluslararası turist sayısında 2017'de sekizinci sıradayken 2025'te dördüncü sıraya yükseldiğini hatırlatan Ersoy, turizm geliri sıralamasında da aynı dönemde 14'üncülükten yedinciliğe çıkıldığını söyledi.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

2027 TURİZM STRATEJİSİ BEŞ EKSENDE YÜRÜTÜLECEK

Küresel belirsizliklere karşı turizm sektörünün dayanıklılığını artırmayı hedeflediklerini belirten Ersoy, 2027 turizm politikasının beş stratejik eksen üzerine kurulacağını açıkladı.

Mevcut pazarlardaki talebin korunması, yüksek katma değerli turizm ürünlerinin geliştirilmesi ve Amerika, Asya, Afrika ile Avustralya başta olmak üzere yeni pazarlarda satış odaklı faaliyetlerin artırılması planlanıyor. Hava yolu şirketleri ve tur operatörleriyle iş birliklerinin güçlendirilmesi, yeni doğrudan uçuşlarla kapasitenin artırılması ve uluslararası organizasyonlarla Türkiye'nin görünürlüğünün yükseltilmesi de hedefler arasında yer alıyor.

Veri ve yapay zekânın talep tahmini, hedefleme ve tanıtım kampanyalarında daha etkin kullanılacağını belirten Ersoy, Formula 1'in de bu stratejinin önemli örneklerinden biri olduğunu söyledi. Ersoy, Formula 1 heyecanının 2027 yılında İstanbul Park'ta yeniden yaşanacağını ifade etti.

DİJİTAL TANITIMDA 7,1 MİLYAR GÖSTERİM

Türkiye'nin uluslararası tanıtım faaliyetlerine ilişkin verileri paylaşan Ersoy, 2026 yılında 74 ülkede yürütülen dijital kampanyalarla 7,1 milyar gösterime ulaşıldığını açıkladı.

Türk dizilerinin küresel etkisini turizme taşımak amacıyla geliştirilen mini dizi modelinin de büyütüldüğünü belirten Ersoy, 2025-2026 döneminde yayımlanan 10 mini dizinin toplam 10,5 milyar gösterim elde ettiğini bildirdi.

Türkiye'yi 10 dilde tanıtan GoTürkiye platformunun ekim itibarıyla 77,2 milyon tekil ziyaretçiye ulaştığını kaydeden Ersoy, sosyal medya hesaplarının eylül itibarıyla 23 milyon 338 bin takipçiye eriştiğini söyledi.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMDE 2030 HEDEFİ

Sürdürülebilir turizm programı kapsamında ekim itibarıyla 20 binin üzerinde tesisin belge ve sertifika aldığını açıklayan Ersoy, 2 bin 650'den fazla tesisin üçüncü aşama kriterlerinin tamamını karşıladığını belirtti. 2030 yılına kadar tüm konaklama tesislerinin üçüncü aşama kriterlerini tamamlamasının hedeflendiğini söyledi.

Türkiye'nin Dünya Ekonomik Forumunun 2026 Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi'nde 2019'dan bu yana 11 basamak yükselerek 36'ncı sıraya ulaştığını bildiren Ersoy, 580 Mavi Bayraklı plajla Türkiye'nin dünya sıralamasında üçüncü olduğunu hatırlattı.

GELECEĞE MİRAS İLE 32 BİNDEN FAZLA BULUNTU

Geleceğe Miras projesini Cumhuriyet tarihinin en büyük arkeolojik seferberliği olarak nitelendiren Ersoy, 2026 yılında 67 ilde 261 kazı alanında çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Yabancı heyetlerin yürüttüğü 29 kazının da 12 aylık çalışma programına alındığını ve her birine Türk koordinatör kazı başkanı atandığını belirten Ersoy, yıl sonunda kazı ve araştırma çalışmalarının sayısının 800'e ulaşmasının, 2027'de ise 820'ye çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

2024-2026 dönemindeki kazılarda 32 binden fazla arkeolojik buluntunun gün yüzüne çıkarıldığını bildiren Ersoy, çalışmalarda 3 bin 500'ün üzerinde uzman ve 6 bin 500'den fazla kişiye istihdam sağlandığını kaydetti. İki yılda 944 bilimsel yayının hazırlanmasına ve yayımlanmasına da katkı sunulduğunu ifade etti.

ANTALYA MÜZESİ 2027'DE AÇILACAK

Müzecilik alanındaki yatırımlara da değinen Ersoy, Antalya Müzesinin 2027 yılında ziyarete açılmasının planlandığını bildirdi. Müzenin kapalı alanının iki katına, sergi alanlarının ise yaklaşık üç katına çıkarıldığını belirten Ersoy, bu sayede depolarda bulunan eserlerin büyük bölümünün ziyaretçilerle buluşturulabileceğini söyledi.

Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahalarının büyük bir kültür ve sanat projesi olarak ele alındığını kaydeden Ersoy, tarihi yapıların özgün kimliklerinin korunacağını ve her iki garın ulaşım işlevinin devam edeceğini belirtti.

Haydarpaşa'da Anadolu Yakası'nın ilk arkeoloji müzesi, arkeopark, performans sanatları merkezi, kütüphane, tematik müze, sergi salonları ile sanat ve tasarım atölyelerinin yer alacağını açıklayan Ersoy, ilk etabın 2027 yılı içinde tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi. Sirkeci'de ise Göç Müzesi, tematik müze, sergi alanları ve kültür-sanat mekanlarının oluşturulacağını ifade etti.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

DÜNYA MİRAS KOMİTESİ 2027'DE İSTANBUL'DA

Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde 22 varlığının bulunduğunu belirten Ersoy, Midyat ve çevresindeki kilise ve manastırlara ilişkin adaylık dosyasının 2027 yılında değerlendirileceğini açıkladı.

"ODTÜ Kampüsü: Yaşayan Modern Kültürel Peyzaj" unsurunun eklenmesiyle Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki varlık sayısının 80'e ulaştığını bildiren Ersoy, Dünya Miras Komitesinin 49. oturumunun 27 Haziran-7 Temmuz 2027 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

MÜZE VE ÖREN YERLERİNDE 28,5 MİLYON ZİYARETÇİ

Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerinin ekim sonu itibarıyla 28,5 milyon ziyaretçi ağırladığını açıklayan Ersoy, gece müzeciliği uygulamasından yararlananların sayısının 1,3 milyonu aştığını belirtti. Gece müzeciliğinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 35 artış yaşandığını söyledi.

Yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadesi için diplomatik ve hukuki çalışmaların sürdüğünü kaydeden Ersoy, 2026 yılında 126 kültür varlığının Türkiye'ye getirildiğini, 2002-2026 döneminde iadesi sağlanan eser sayısının ise 13 bin 574'e ulaştığını bildirdi.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ 32 İLE YAYILACAK

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2026 takviminde 26 şehrin yer aldığını belirten Ersoy, şu ana kadar 25 şehirde 382 mekânda 5 bin 600'den fazla etkinlik gerçekleştirildiğini açıkladı.

2027 yılında Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'ın da festivale dahil edilmesiyle organizasyonun 32 ilde düzenlenmesinin planlandığını bildirdi.

KÜLTÜR VE SANATA MİLYONLUK DESTEK

Sanat faaliyetlerine yönelik destekleri de anlatan Ersoy, 2026-2027 sanat sezonunda 391 özel tiyatro projesine 116 milyon 396 bin lira destek sağlanacağını açıkladı. Devlet Opera ve Balesinin 2025-2026 sezonunda 1.241 temsille 653 bin seyirciye ulaştığını belirtti.

Sinema sektörüne 2026 yılında toplam 674 milyon 100 bin lira destek verildiğini kaydeden Ersoy, çocukların sinemayla buluşturulmasına yönelik projelerin de sürdüğünü ifade etti.

KÜTÜPHANELERDE 27,6 MİLYON KİTAP

Türkiye genelinde 1.300'den fazla kütüphanede hizmet verildiğini belirten Ersoy, son sekiz yılda 257 yeni kütüphanenin açıldığını, 373 kütüphanenin yeniden yapılandırıldığını açıkladı.

2026'nın ilk altı ayında kitap varlığının 27,6 milyona, üye sayısının 7,5 milyona, kullanıcı sayısının ise 19,9 milyona ulaştığını bildiren Ersoy, Türkiye Yazma Eserler Kurumunun koleksiyonlarında bulunan 487 bin eserin dijital nüshasının araştırmacıların kullanımına sunulduğunu söyledi.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

850 CEMEVİNDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının çalışmalarına ilişkin bilgi veren Ersoy, 2023-2026 döneminde 850 cemevinin bakım, onarım ve tefrişat çalışmalarının tamamlandığını, 542 cemevinde ise işlemlerin sürdüğünü açıkladı.

Bakanlığın 1.156 cemevinin aydınlatma giderlerini karşıladığını belirten Ersoy, cemevlerinde kütüphane birimleri kurulması amacıyla 27 bin kitap temin edildiğini kaydetti.

TÜRK KÜLTÜRÜ 72 ÜLKEDE TANITILIYOR

Yunus Emre Enstitüsünün 72 ülkedeki 96 Türk Kültür Merkezi aracılığıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Ersoy, Türkçe öğretimi ve kültür-sanat programlarıyla Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünün artırıldığını ifade etti.

TİKA'nın 2026 yılında kasım ayı itibarıyla eğitim, sağlık, kültürel iş birliği, altyapı ve insani yardım gibi alanlarda 1.624 proje ve faaliyet gerçekleştirdiğini açıklayan Ersoy, yurt dışındaki ortak kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini bildirdi.

#Mehmet Nuri Ersoy #Kültür Yolu Festivali #Kültür Ve Turizm Bakanlığı #Geleceğe Miras
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