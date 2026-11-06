Bakan Ersoy 2027 hedeflerini açıkladı: 32 binden fazla tarihi buluntu gün yüzüne çıkarıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlığının 2027 yılı bütçesini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sundu. Turizmden arkeolojik kazılara, müzecilik yatırımlarından kültür ve sanat faaliyetlerine kadar birçok başlıkta yürütülen çalışmaları anlatan Ersoy, yeni dönemin hedeflerini de paylaştı. Geleceğe Miras projesi kapsamında 2024-2026 dönemindeki kazılarda 32 binden fazla arkeolojik buluntunun ortaya çıkarıldığını açıklayan Ersoy, 2027 yılında Kültür Yolu Festivali'nin 32 ilde düzenlenmesinin ve kazı çalışmalarının 820'ye çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi.
Türkiye'nin turizmde yalnızca ziyaretçi sayısıyla değil; ürün çeşitliliği, destinasyon yönetimi, tanıtım kapasitesi ve sürdürülebilirlik alanlarında da öne çıktığını belirten Ersoy, küresel ölçekte standart belirleyen ülkeler arasında yer aldığını söyledi.
TURİZM GELİRİ 51 MİLYAR DOLARI AŞTI
2026'nın ilk dokuz ayında küresel turizmde yaşanan zorluklara rağmen Türkiye'nin güçlü yapısını koruduğunu ifade eden Ersoy, ocak-eylül döneminde 49 milyon 132 bin ziyaretçinin ağırlandığını açıkladı. Aynı dönemde turizm gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 51 milyar 278 milyon dolara ulaştığını belirtti.
Ortalama kalış süresinin 10,34 gece olduğunu kaydeden Ersoy, kişi başı gecelik ortalama harcamanın yüzde 4,6 artışla 107,7 dolara, yabancı ziyaretçilerin gecelik ortalama harcamasının ise 119,9 dolara yükseldiğini bildirdi.
Türkiye'nin uluslararası turist sayısında 2017'de sekizinci sıradayken 2025'te dördüncü sıraya yükseldiğini hatırlatan Ersoy, turizm geliri sıralamasında da aynı dönemde 14'üncülükten yedinciliğe çıkıldığını söyledi.
2027 TURİZM STRATEJİSİ BEŞ EKSENDE YÜRÜTÜLECEK
Küresel belirsizliklere karşı turizm sektörünün dayanıklılığını artırmayı hedeflediklerini belirten Ersoy, 2027 turizm politikasının beş stratejik eksen üzerine kurulacağını açıkladı.
Mevcut pazarlardaki talebin korunması, yüksek katma değerli turizm ürünlerinin geliştirilmesi ve Amerika, Asya, Afrika ile Avustralya başta olmak üzere yeni pazarlarda satış odaklı faaliyetlerin artırılması planlanıyor. Hava yolu şirketleri ve tur operatörleriyle iş birliklerinin güçlendirilmesi, yeni doğrudan uçuşlarla kapasitenin artırılması ve uluslararası organizasyonlarla Türkiye'nin görünürlüğünün yükseltilmesi de hedefler arasında yer alıyor.
Veri ve yapay zekânın talep tahmini, hedefleme ve tanıtım kampanyalarında daha etkin kullanılacağını belirten Ersoy, Formula 1'in de bu stratejinin önemli örneklerinden biri olduğunu söyledi. Ersoy, Formula 1 heyecanının 2027 yılında İstanbul Park'ta yeniden yaşanacağını ifade etti.
DİJİTAL TANITIMDA 7,1 MİLYAR GÖSTERİM
Türkiye'nin uluslararası tanıtım faaliyetlerine ilişkin verileri paylaşan Ersoy, 2026 yılında 74 ülkede yürütülen dijital kampanyalarla 7,1 milyar gösterime ulaşıldığını açıkladı.
Türk dizilerinin küresel etkisini turizme taşımak amacıyla geliştirilen mini dizi modelinin de büyütüldüğünü belirten Ersoy, 2025-2026 döneminde yayımlanan 10 mini dizinin toplam 10,5 milyar gösterim elde ettiğini bildirdi.
Türkiye'yi 10 dilde tanıtan GoTürkiye platformunun ekim itibarıyla 77,2 milyon tekil ziyaretçiye ulaştığını kaydeden Ersoy, sosyal medya hesaplarının eylül itibarıyla 23 milyon 338 bin takipçiye eriştiğini söyledi.
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMDE 2030 HEDEFİ
Sürdürülebilir turizm programı kapsamında ekim itibarıyla 20 binin üzerinde tesisin belge ve sertifika aldığını açıklayan Ersoy, 2 bin 650'den fazla tesisin üçüncü aşama kriterlerinin tamamını karşıladığını belirtti. 2030 yılına kadar tüm konaklama tesislerinin üçüncü aşama kriterlerini tamamlamasının hedeflendiğini söyledi.
Türkiye'nin Dünya Ekonomik Forumunun 2026 Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi'nde 2019'dan bu yana 11 basamak yükselerek 36'ncı sıraya ulaştığını bildiren Ersoy, 580 Mavi Bayraklı plajla Türkiye'nin dünya sıralamasında üçüncü olduğunu hatırlattı.
GELECEĞE MİRAS İLE 32 BİNDEN FAZLA BULUNTU
Geleceğe Miras projesini Cumhuriyet tarihinin en büyük arkeolojik seferberliği olarak nitelendiren Ersoy, 2026 yılında 67 ilde 261 kazı alanında çalışma yürütüldüğünü açıkladı.
Yabancı heyetlerin yürüttüğü 29 kazının da 12 aylık çalışma programına alındığını ve her birine Türk koordinatör kazı başkanı atandığını belirten Ersoy, yıl sonunda kazı ve araştırma çalışmalarının sayısının 800'e ulaşmasının, 2027'de ise 820'ye çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.
2024-2026 dönemindeki kazılarda 32 binden fazla arkeolojik buluntunun gün yüzüne çıkarıldığını bildiren Ersoy, çalışmalarda 3 bin 500'ün üzerinde uzman ve 6 bin 500'den fazla kişiye istihdam sağlandığını kaydetti. İki yılda 944 bilimsel yayının hazırlanmasına ve yayımlanmasına da katkı sunulduğunu ifade etti.
ANTALYA MÜZESİ 2027'DE AÇILACAK
Müzecilik alanındaki yatırımlara da değinen Ersoy, Antalya Müzesinin 2027 yılında ziyarete açılmasının planlandığını bildirdi. Müzenin kapalı alanının iki katına, sergi alanlarının ise yaklaşık üç katına çıkarıldığını belirten Ersoy, bu sayede depolarda bulunan eserlerin büyük bölümünün ziyaretçilerle buluşturulabileceğini söyledi.
Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahalarının büyük bir kültür ve sanat projesi olarak ele alındığını kaydeden Ersoy, tarihi yapıların özgün kimliklerinin korunacağını ve her iki garın ulaşım işlevinin devam edeceğini belirtti.
Haydarpaşa'da Anadolu Yakası'nın ilk arkeoloji müzesi, arkeopark, performans sanatları merkezi, kütüphane, tematik müze, sergi salonları ile sanat ve tasarım atölyelerinin yer alacağını açıklayan Ersoy, ilk etabın 2027 yılı içinde tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi. Sirkeci'de ise Göç Müzesi, tematik müze, sergi alanları ve kültür-sanat mekanlarının oluşturulacağını ifade etti.