Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Hak kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini 11 Kasım saat 23.59'a kadar onaylaması gerekirken yurt dışında öğrenim görenler için taahhütname ve kefaletname işlemleri 5 Aralık saat 23.59'a kadar sürecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hak kazanan öğrencilerin, taahhütnamelerini 11 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden onaylaması gerektiğini bildirdi.

Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için ise farklı bir takvim uygulanacak. Bu öğrencilerin taahhütname onayı ve kefaletname işlemlerini 5 Aralık Cumartesi günü saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor.

15-18 YAŞ ARASINDA ÖNCE VELİ ONAYI GEREKİYOR

Burs veya kredi tahsis edilen 15-18 yaş arasındaki öğrenciler için onay süreci velinin işlemiyle başlayacak. Anne veya babanın önce kendi e-Devlet hesabından veli onayı vermesi, ardından öğrencinin taahhütnamesini onaylaması gerekiyor.

15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileriyle birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğüne veya yurt müdürlüğüne başvurabilecek. Öğrenciler, kimlik ve vasi kararı gibi belgelerle taahhütnamelerini onaylatabilecek.

YURT DIŞINDAKİ ÖĞRENCİLER İÇİN KEFALETNAME İŞLEMİ

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin de ilk olarak e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylaması gerekiyor.

Öğrenciler, bu işlemin ardından yurt içinde ikamet eden bir kefil aracılığıyla Türkiye'deki noterlerden kefaletname hazırlatacak. Taahhütname onayı ve kefaletname işlemleri için son tarih 5 Aralık saat 23.59 olacak.