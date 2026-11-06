Anadolu Feneri'nde korkutan kaza: 13 personel kurtarıldı!
Anadolu Feneri açıklarında makine arızası nedeniyle karaya oturan kuru yük gemisindeki 13 personel tahliye edildi. Ağır hava ve deniz şartları sebebiyle gemiye denizden müdahale edilemeyince, kara tahlisiye ekipleri geleneksel varagele sistemiyle mürettebatı emniyetle karaya çıkardı.
Kocaeli'den Ukrayna'ya giderken Anadolu Feneri açıklarında makine arızası nedeniyle karaya oturan BYB OTHELLO isimli kuru yük gemisindeki 13 personelin tamamı emniyetle tahliye edildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, ağır hava ve deniz şartları nedeniyle tahliyenin karadan, geleneksel varagele sistemiyle gerçekleştirildiğini açıkladı.
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, 97 metre uzunluğundaki gemiyi kurtarmak için Bayrak-1 botu ve Kurtarma-11 römorkörü olay yerine yönlendirildi.