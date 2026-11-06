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Anadolu Feneri'nde korkutan kaza: 13 personel kurtarıldı!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Anadolu Feneri'nde korkutan kaza: 13 personel kurtarıldı!

Anadolu Feneri açıklarında makine arızası nedeniyle karaya oturan kuru yük gemisindeki 13 personel tahliye edildi. Ağır hava ve deniz şartları sebebiyle gemiye denizden müdahale edilemeyince, kara tahlisiye ekipleri geleneksel varagele sistemiyle mürettebatı emniyetle karaya çıkardı.

Kocaeli'den Ukrayna'ya giderken Anadolu Feneri açıklarında makine arızası nedeniyle karaya oturan BYB OTHELLO isimli kuru yük gemisindeki 13 personelin tamamı emniyetle tahliye edildi.

Anadolu Feneri'nde korkutan kaza: 13 personel kurtarıldı! - 1

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, ağır hava ve deniz şartları nedeniyle tahliyenin karadan, geleneksel varagele sistemiyle gerçekleştirildiğini açıkladı.

Anadolu Feneri'nde korkutan kaza: 13 personel kurtarıldı! - 2

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, 97 metre uzunluğundaki gemiyi kurtarmak için Bayrak-1 botu ve Kurtarma-11 römorkörü olay yerine yönlendirildi.

Anadolu Feneri'nde korkutan kaza: 13 personel kurtarıldı! - 3

DENİZDEN MÜDAHALE UYGUN OLMAYINCA KARADAN TAHLİYE EDİLDİ

Ağır hava ve deniz şartları nedeniyle gemiden yardım ve tahliye talebi geldi. Denizden müdahalenin uygun olmaması üzerine kara tahlisiye ekibi devreye girdi.

Anadolu Feneri'nde korkutan kaza: 13 personel kurtarıldı! - 4

Can kurtarma ekibi, geleneksel varagele sistemini kullanarak gemideki 13 personelin tamamını güvenli şekilde karaya çıkardı.

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