Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2027 maaş düzenlemesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi. Yıl sonuna kadar düzenleme yapılacağını belirten Yılmaz, emekli maaşlarına enflasyonun üzerinde artış yapılacağını söyledi. Bütün emeklileri kapsayan çalışmanın yılbaşından önce Meclis'e sunulacağını ifade eden Yılmaz, farklı alternatifler üzerinde çalışıldığını bildirdi.

2027 emekli zammı için milyonların beklediği açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere enflasyonun üzerinde artış yapılacağını belirterek yıl sonuna kadar düzenleme gerçekleştirileceğini duyurdu. Yılmaz, bütün emeklileri kapsayan çalışmanın yılbaşından önce Meclis'e sunulacağını açıkladı.

Cevdet Yılmaz şunları söyledi: "Emekliler konusu çok önemli. Cumhurbaşkanımız da her fırsatta vurguluyor. Yıl sonuna kadar düzenleme yapacağız. Enflasyonun üzerinde bir artış yapacağız. Bütün emeklilerimiz ile ilgili bir çalışma söz konusu. Bütçe sonrası yılbaşından önce kanun çalışması Meclis'e arz edilecek. Emeklilerimize elimizden gelen tüm gayretle destek olmaya çalışacağız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı televizyon kanalında sorunlu fonlarda manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığı yapıldığını gördüklerini ifade ederek hukuk ve ahlak dışı kazançlar elde edildiğine dikkat çekti.



131 FON İÇİN KARANTİNA UYGULAMASI

Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki Finansal İstikrar Komitesi'nin 17 Eylül'de bazı kararlar aldığını belirtti. Bu kapsamda 131 fon için karantina olarak nitelendirilebilecek bir uygulamanın söz konusu olduğunu kaydeden Yılmaz, o tarihten bugüne sürecin ilerlediğini söyledi.



FONLAR ÜZERİNDEN MANİPÜLASYON YAPILDI

Serbest fonların içerisinde hisse senetlerinin bulunduğunu belirten Yılmaz, bazı hisse senetleri üzerinden çok ciddi pay oluşturulduğunu ve bu hisselerin manipüle edilerek fiyatlarının şişirildiğini ifade etti.

Sanal bir değer gösterilerek kredi oluşturulduğunu aktaran Yılmaz, bu sürecin bir döngü içerisinde devam ettiğini ve bundan çeşitli kişi ve şirketlerin haksız kazanç elde ettiğini belirtti.



"SAPLA SAMANI KARIŞTIRMAMAMIZ LAZIM"

Mücadele sürecinde suç işleyenlerle hukuka uygun şekilde yatırım yapanların birbirinden ayrılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Sapla samanı karıştırmamamız lazım. Suç işleyenlere, dolandırıcılara karşı ne gerekiyorsa mücadelemizi yapıyoruz. İkincisi ama hukuka uygun meşru yatırım yapanlar var. Bunu karıştırmamamız lazım." dedi.

Yılmaz, bir taraftan hastalıkla mücadele ederken diğer taraftan bünyenin korunması gerektiğini belirterek, sermaye piyasalarının kalkınma açısından değerli olduğunun farkında olunması gerektiğini söyledi.



31,5 MİLYAR TL İADE EDİLDİ

131 fonun toplam portföy değerinin yüzde 7'sine denk geldiğini belirten Yılmaz, rakamsal olarak büyük bir anlam ifade etmeyebileceğini ancak taşıdığı anlam itibarıyla konuyla ciddi şekilde mücadele ettiklerini dile getirdi. 131 fon için iade hesabı açıldığını açıklayan Yılmaz, yaklaşık 31,5 milyar TL'nin iade edildiğini belirtti. Yılmaz, fon varlıkları ve iadelerin yatırımcılara verileceğini ifade etti.

Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sıkıntı sadece belirli fonlarda Sorunlu fonlarda manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığı yapıldığını görüyoruz. Hukuk ve ahlak dışı kazançlar elde edildiğini görüyoruz. Bakan Şimşek'in başkanlığı finansal istikrar komitesi 17 Eylül'de bazı kararlar verdi. 131 fona karantina diyebileceğimiz bir uygulama söz konusu. O günden bugüne süreç ilerliyor.

Serbest fonların içinde hisse senetleri var. Bazı hisse senetleri üzerinden çok ciddi pay oluşturulmuş. Manipüle edilerek fiyatı şişirilmiş. Sanal bir değer gösterilerek kredi oluştururmuş Bu bir döngü içinde devam etmiş. Bundan çeşitli kişiler ve şirketler haksız kazanç elde etmişler.

Sapla samanı karıştırmamamız lazım. Suç işleyenlere, dolandırıcılara karşı ne gerekiyorsa mücadelemizi yapıyoruz. İkincisi ama hukuka uygun meşru yatırım yapanlar var. Bunu karıştırmamamız lazım. Bir taraftan hastalıkla mücadele ederken, bir taraftan da bünyeyi korumamız lazım. Sermaye Piyasaları kalkınmamız için değerli olduğunun farkında olmamız lazım. 131 fon, toplam portföy değerinin yüzde 7'sine denk. Rakamsal olarak büyük bir anlam ifade etmeyebilir ama anlamı itibariyle ciddiyetle mücadele ediyoruz.

131 fon için iade hesabı açıldı. 31,5 milyar TL civarında para iade edildi. Fon varlıkları ve iadeler yatırımcılara verilecek.



ENFLASYONDA SON DURUM

Son gelen rakam bir miktar beklentinin üzerinde. Yüzde 29,77 civarında. Özellikle hizmet kalemlerinde iyileşme var. Savaş enflasyona 7 puanlık etki yaptı. Maliye politikamız enflasyona daha çok destek verecek.

ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret kamunun tek başına verdiği bir karar değil. Üç taraf var. Asgari ücretle ilgili henüz o süreç başlamadı. Denge içinde şekillenecektir diye umuyorum.

EMEKLİYE REFAH DÜZENLEMESİ

Emekliye refah düzenlemesiyle ilgili epeydir çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar bir düzenleme yapacağız. Bütün emeklilerle ilgili bir çalışma söz konusu. Farklı alternatifler çalışılıyor. En sonunda Meclis'e arz edilecek. Yıl başından önce mutlaka Meclis'e arz edilecektir diye düşünüyorum. Gelecek yılın başından itibaren de etkisini hissedeceğiz.

ABD SEÇİMLERİ HAKKINDA

Dünya çok olumsuz bir dönemden geçiyor. Ukrana-Rus savaşı, ABD-İran savaşı. Bu bir taraftan da dünya ekonomisini olumsuz etkiledi. Bütün dünya bu bedeli ödüyor. Bu ABD seçimlerine de yansıdı. ABD halkı, İran savaşını gereksiz olarak yorumluyor. Bütün bunlarla birlikte Demokratların bir çoğunluğu oluştu. Şunu söyleyebilirim. Bizim söylediğimiz buydu zaten. Savaş olmasın, uzlaşmayla ve diplomasiyle çözülsün dedik. ABD halkının tepkisi, Türkiye'nin politikasıyla örtüşüyor. Bütün bu bedeller olmasın diye Türkiye çok gayret etti. İnşallah bu durum, savaşların bitmesine vesile olur.

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