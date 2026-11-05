İzmir'in Bayındır ilçesinde Bilgi Fırat (54), uyuyan eşi Nazif Fırat'ın (60) üzerine kaynar su döktükten sonra yakındaki boş bir evin balkonunda kendini astı. Yaralanan Nazif Fırat, tedavi altına alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Bayındır ilçesi Dernekli Mahallesi'nde meydana geldi. Ev hanımı Bilgi Fırat, 2 çocuğunun babası olan çiftçi Nazif Fırat uyurken üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle kaynar su döktü. Olayın ardından evden çıkan Bilgi Fırat, yakındaki boş bir eve girip balkonda kendini astı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bilgi Fırat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Vücudunda yanıklar oluşan Nazif Fırat ise ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Nazif Fırat'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.