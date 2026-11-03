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Müge Anlı'daki Elife Doğrul dosyasında yeni görüntüler

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Elife Doğrul'un kaybıyla ilgili dosyada yeni gelişmeler gündeme geldi. Metin Musacalı hakkındaki tehdit iddiaları, Aydın Söke'deki çelişkili kazı noktaları ve 21 yıl öncesine ait kadavra köpeği görüntüleri dikkat çekti.

Müge Anlı'daki Elife Doğrul dosyasında yeni görüntüler 1

Elife Doğrul, 2003 yılında kızını görmek için Aydın'a gitti. O dönem 6 yaşında olan kızı Hülya Yıldız, annesinden bir daha haber alamadı. Yıllar sonra Müge Anlı'nın programına katılan Hülya, annesinin akıbetini öğrenmek için yardım istedi. Yayında, kayınbiraderler Metin Musacalı ve Türkeş Musacalı'nın isimleri çeşitli iddialar kapsamında gündeme geldi.

Müge Anlı'daki Elife Doğrul dosyasında yeni görüntüler 2

YENİ SORUŞTURMA AÇILDI

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yapılan yayınların ardından Elife Doğrul'un kaybıyla ilgili dosyanın savcılık kararıyla yeniden açıldığı belirtildi. Metin Musacalı ve Türkeş Musacalı hakkında yurt dışına çıkış yasağını da kapsayan adli kontrol kararı verildiği açıklandı. Elife Doğrul'un cinayete kurban gitmiş olabileceği düşünülüyor.

Müge Anlı'daki Elife Doğrul dosyasında yeni görüntüler 3

Programın 2 Kasım tarihli bölümünde, 2003 yılından bu yana kayıp olan Elife Doğrul'un akıbeti ele alındı. Aydın'ın Söke ilçesinde işlendiği öne sürülen cinayetle ilgili canlı yayında yaşanan tartışmalar, çelişkili yer göstermeler ve yıllar öncesine ait kadavra köpeği fotoğrafları dikkat çekti.

Müge Anlı'daki Elife Doğrul dosyasında yeni görüntüler 4

TEHDİT İDDİALARI

Elife Doğrul'un kaybıyla ilgili şüphelerin odağındaki isimlerden Metin Musacalı, canlı yayında yaptığı açıklamalarda eşi Meral'in daha önce verdiği ifadelerin, Elife'nin eşi Talip Bey'in baskısıyla alındığını iddia etti.

Metin Musacalı, eşinin kendisi hakkındaki ifadeleri Talip Bey'in baskısıyla verdiğini öne sürerek şu açıklamada bulundu:

"Benim eşim Meral, Elife'nin kocası Talip'in baskısıyla benimle ilgili o ifadeleri verdi. Biz onların evine girmezdik çünkü çok tehlikelidir, herkesten her şeyi bekleyebilirsin."

Müge Anlı'daki Elife Doğrul dosyasında yeni görüntüler 5

Talip Bey'in kendisini ve çevresindekileri ölümle tehdit ettiğini de iddia eden Metin Musacalı, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Talip Bey ise canlı yayında Metin Musacalı'nın cinayeti işlediğini savundu. Metin'in geçmişte bazı kişilere cinayeti itiraf ettiğini öne süren Talip Bey, tanıkların bu olay nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi.

Müge Anlı'daki Elife Doğrul dosyasında yeni görüntüler 6

KAZI NOKTALARI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Elife Doğrul'un gömüldüğü öne sürülen Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Bağarası mevkisi, program ekibinin yaptığı incelemelerle yeniden gündeme geldi. Canlı yayında bölgedeki yer tarifi sırasında tanıklar arasında anlaşmazlık yaşandı.

Müge Anlı'daki Elife Doğrul dosyasında yeni görüntüler 7

MUHAMMED'İN GÖSTERDİĞİ YER

Muhammed, olay gecesi aracı park ettikleri noktayı ve cesedi gördüğünü iddia ettiği alanı anlattı. Tarlaların kesiştiği sazlık bölgeyi işaret eden Muhammed, Metin Musacalı'nın kendisine yer gösterdiğini ve bu bölgede kazı yaptığını belirtti.

TALİP BEY'İN İTİRAZI

Talip Bey ise polis ekiplerinin yıllar önce yaptığı kazı çalışmalarının Muhammed'in gösterdiği yerde gerçekleştirilmediğini öne sürdü. Kazının, yemiş (incir) ağacının hemen yanındaki birinci tarlada yapıldığını iddia etti.

İki isim arasında birinci ve ikinci tarlanın konumu ile yemiş ağacının bulunduğu alan üzerinden yaşanan tartışma, stüdyoda tansiyonu yükseltti.

Müge Anlı'daki Elife Doğrul dosyasında yeni görüntüler 8

21 YIL ÖNCESİNE AİT KADAVRA KÖPEĞİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Programda, Elife Doğrul'un kaybolmasından yaklaşık iki yıl sonra bölgede gerçekleştirilen arama çalışmalarına ait arşiv fotoğrafları ve görüntüler paylaşıldı.

Müge Anlı'daki Elife Doğrul dosyasında yeni görüntüler 9

KADAVRA KÖPEĞİ BELİRLİ BİR NOKTADA TEPKİ VERDİ

Yayınlanan fotoğraflarda, olay döneminde bölgeye getirilen kadavra köpeğinin belirli bir noktada tepki göstererek toprağı eşelemeye başladığı görüldü.

Müge Anlı'daki Elife Doğrul dosyasında yeni görüntüler 10

CENAZENİN YERİ Mİ DEĞİŞTİRİLDİ?

Kadavra köpeğinin yıllar önce tepki verdiği alan ile Muhammed'in cesedin bulunduğunu iddia ettiği noktanın örtüşmesi dikkat çekti. Ancak o dönemde yapılan kazı çalışmalarında herhangi bir bedene ulaşılamadığı belirtildi.

Bu gelişmelerin ardından Elife Doğrul'un cenazesinin daha sonra başka bir yere taşınıp taşınmadığı sorusu gündeme geldi. Ancak Elife Doğrul'un kaybolmasına ilişkin dosyadaki sır perdesi henüz aralanamadı.

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