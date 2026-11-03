Müge Anlı'daki Elife Doğrul dosyasında yeni görüntüler
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Elife Doğrul'un kaybıyla ilgili dosyada yeni gelişmeler gündeme geldi. Metin Musacalı hakkındaki tehdit iddiaları, Aydın Söke'deki çelişkili kazı noktaları ve 21 yıl öncesine ait kadavra köpeği görüntüleri dikkat çekti.
Elife Doğrul, 2003 yılında kızını görmek için Aydın'a gitti. O dönem 6 yaşında olan kızı Hülya Yıldız, annesinden bir daha haber alamadı. Yıllar sonra Müge Anlı'nın programına katılan Hülya, annesinin akıbetini öğrenmek için yardım istedi. Yayında, kayınbiraderler Metin Musacalı ve Türkeş Musacalı'nın isimleri çeşitli iddialar kapsamında gündeme geldi.
YENİ SORUŞTURMA AÇILDI
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yapılan yayınların ardından Elife Doğrul'un kaybıyla ilgili dosyanın savcılık kararıyla yeniden açıldığı belirtildi. Metin Musacalı ve Türkeş Musacalı hakkında yurt dışına çıkış yasağını da kapsayan adli kontrol kararı verildiği açıklandı. Elife Doğrul'un cinayete kurban gitmiş olabileceği düşünülüyor.
Programın 2 Kasım tarihli bölümünde, 2003 yılından bu yana kayıp olan Elife Doğrul'un akıbeti ele alındı. Aydın'ın Söke ilçesinde işlendiği öne sürülen cinayetle ilgili canlı yayında yaşanan tartışmalar, çelişkili yer göstermeler ve yıllar öncesine ait kadavra köpeği fotoğrafları dikkat çekti.
TEHDİT İDDİALARI
Elife Doğrul'un kaybıyla ilgili şüphelerin odağındaki isimlerden Metin Musacalı, canlı yayında yaptığı açıklamalarda eşi Meral'in daha önce verdiği ifadelerin, Elife'nin eşi Talip Bey'in baskısıyla alındığını iddia etti.
Metin Musacalı, eşinin kendisi hakkındaki ifadeleri Talip Bey'in baskısıyla verdiğini öne sürerek şu açıklamada bulundu:
"Benim eşim Meral, Elife'nin kocası Talip'in baskısıyla benimle ilgili o ifadeleri verdi. Biz onların evine girmezdik çünkü çok tehlikelidir, herkesten her şeyi bekleyebilirsin."
Talip Bey'in kendisini ve çevresindekileri ölümle tehdit ettiğini de iddia eden Metin Musacalı, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Talip Bey ise canlı yayında Metin Musacalı'nın cinayeti işlediğini savundu. Metin'in geçmişte bazı kişilere cinayeti itiraf ettiğini öne süren Talip Bey, tanıkların bu olay nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi.