MUHAMMED'İN GÖSTERDİĞİ YER

Muhammed, olay gecesi aracı park ettikleri noktayı ve cesedi gördüğünü iddia ettiği alanı anlattı. Tarlaların kesiştiği sazlık bölgeyi işaret eden Muhammed, Metin Musacalı'nın kendisine yer gösterdiğini ve bu bölgede kazı yaptığını belirtti.

TALİP BEY'İN İTİRAZI

Talip Bey ise polis ekiplerinin yıllar önce yaptığı kazı çalışmalarının Muhammed'in gösterdiği yerde gerçekleştirilmediğini öne sürdü. Kazının, yemiş (incir) ağacının hemen yanındaki birinci tarlada yapıldığını iddia etti.

İki isim arasında birinci ve ikinci tarlanın konumu ile yemiş ağacının bulunduğu alan üzerinden yaşanan tartışma, stüdyoda tansiyonu yükseltti.