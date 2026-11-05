Kahramanmaraş'ta 2021 yılında yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kuvözde bulunan bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında karar verildi. Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın pişmanlığını samimi ve ciddi bulmayarak takdiri indirim uygulamadı. Bağrıyanık'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Olay, 2021 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım servisinde meydana geldi. Abdullah ve Sema Bozoklar çiftinin düşük kiloda dünyaya gelen kızları Deniz Esin Bozoklar, kuvöze alındı. 26 Mayıs 2021'de nöbetçi hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık, bebekten kan almak istediği sırada bebeğin huysuzlanması üzerine şiddet uyguladı. Yaklaşık 14 dakika süren işlem sırasında bebeğin başına defalarca vurduğu ve bacağını sıktığı, bu sırada bacağının kırıldığı iddia edildi. Yaşananlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. ŞİDDET 5 GÜN SONRA FARK EDİLDİ Bebeğe uygulanan şiddet, 31 Mayıs 2021'de başka bir hemşire tarafından fark edildi. Olayın ardından hastane yönetimi, Hazel Dırık Bağrıyanık'ın sözleşmesini feshetti. Adli soruşturma sonrasında hemşire hakkında kasten yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 15'inci duruşmasında karar çıktı.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) SANIK BERAATİNİ İSTEDİ Duruşmaya taraf avukatları katılırken, tutuklu sanık Hazel Dırık Bağrıyanık cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten Bağrıyanık, beraatini talep etti. Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında kamera kayıtları, adli tıp raporları ve dosya kapsamını değerlendirdi. Savcı, sanığın kasten yaralama suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek 3 yıl hapisle cezalandırılmasını, suçun kamu görevinin kötüye kullanılması ve kendisini savunamayacak kişiye karşı işlenmesi ile kemik kırığına neden olması nedeniyle cezanın artırılmasını istedi.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) "AİLESİNDEN VE TÜRK MİLLETİNDEN ÖZÜR DİLERİM" Mütalaaya katılmadığını söyleyen Bağrıyanık, bebeğin engelli kalmasıyla kendi eylemi arasında illiyet bağı bulunmadığını savundu. Pişman olduğunu dile getiren sanık, Deniz Esin Bozoklar'dan, ailesinden, kendi ailesinden, meslektaşlarından ve Türk milletinden özür diledi. Sanık, tek amacının bebekten kan almak olduğunu öne sürerek beraatini ve tahliyesini istedi.