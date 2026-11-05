İzmir'de 'Son Durak' gibi olay: Ölümlü kazadan kurtulan genç 5 ay sonra öldü!

İzmir'de yaşanan iki motosiklet kazası, akıllara ünlü korku serisi "Son Durak"ı getirdi. 2024 yılında meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği ilk kazadan hafif yaralı kurtulan 20 yaşındaki Ramazan Özdemir, aradan 5 ay geçtikten sonra yolcu olarak bindiği başka bir motosiklette geçirdiği kazada yaşamını yitirdi.

İlk kaza 2024 yılında Bornova ilçesinde meydana geldi. Sürücü Ramazan Özdemir (20) ile arkasındaki yolcu Ömer Çetinkaya (41), bir otomobilin kural ihlali yapması sonucu kaza geçirdi. Çetinkaya olay yerinde hayatını kaybederken, Özdemir kazadan hafif yaralı kurtuldu. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü V.A. (28) hakkında görülen davada mahkeme, sanığa indirim uygulamadan 8 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Yargılama sürecinin ardından ilk olaydan 5 ay sonra başka bir trafik kazası yaşandı. E.G. (21) idaresindeki motosiklette yolcu konumunda bulunan Ramazan Özdemir, geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Özdemir'in ilk kazadan aylar sonra yine bir motosiklet kazasında, benzer şekilde hayatını kaybetmesi, Son Durak serisindeki olay kurgusunu akıllara getirdi.

PERİ MASALI GİBİ HAYATIMIZ ALTÜST OLDU

Olayın ardından açıklama yapan Ömer Çetinkaya'nın eşi Semra Çetinkaya, "8 Mayıs 2024 tarihinde eşim bu acı kazayı geçirdi. Çok güzel bir evliliğimiz vardı, 3 yıllık evliydik. Güzeller güzeli 2 yaşında bir kızımız vardı. Oğlumuzu da henüz kucağımıza almıştık, 3 aylıktı. Peri masalı gibi geçen hayatımız bir anda altüst oldu. Biz o enkazın altında 2,5 yıldır hem ekonomik savaş veriyoruz hem acımızı yaşamaya çalışıyoruz hem de çocuklarımı güzel bir şekilde büyütmeye çalışıyorum. Atlatmış değiliz, atlatacağımızı da düşünmüyorum. Kızıma daha bir hafta önce babasının öldüğünü pedagog eşliğinde açıkladım. 'Nasılsın?' cümlesinin henüz bizde bir karşılığı yok. Çocuklarımla birlikte hayat bu şekilde devam edecek" dedi.