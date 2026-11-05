İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde kaçak ve sahte alkollü içki üretimi ve ticaretine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda 121 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 5 bin 754 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 44 bin 677 litre etil alkol ve 1.017 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Çalışmalarda 9 yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Kaçak ve sahte alkollü içki üretimi ile yasa dışı alkollü içki imalatında kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesi amacıyla ülke genelinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonlarda 5 bin 754 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 44 bin 677 litre etil alkol ve 1.017 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi. Ayrıca 9 yasa dışı alkollü içki imalathanesi ortaya çıkarıldı.

Ülke genelinde "Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine" yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 121 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; kaçak ve sahte alkollü içki ile yasa dışı alkollü içki imalatında kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesi amacıyla ülke genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda; -5 bin 754 litre kaçak ve sahte alkollü içki, -44 bin 677 litre etil alkol, -1.017 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi. -9 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte alkol üreticilerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, KOM Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 5, 2026

121 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Operasyonlar kapsamında toplam 121 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bakanlık açıklamasında, vatandaşların sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte alkol üreticilerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek operasyonda görev alan polis ekiplerine, KOM Başkanlığına, Cumhuriyet başsavcılıklarına ve emeği geçenlere teşekkür edildi.