AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, reform taslağına son şeklini vermek amacıyla MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile bir araya geldi. Görüşmede taslak düzenlemeler ele alınırken MHP'nin görüş ve önerileri de değerlendirildi.

AK Parti ve MHP, yerel yönetimlerde şeffaflığı ve denetimi artırmaya yönelik reform çalışmalarında sona yaklaştı.

MALİ DİSİPLİN VE SIKI DENETİM

Reform kapsamında belediyelerin yalnızca muhasebe standartlarına uygunluğu değil, risk yönetimi, performans, iç denetim ve borç yönetimi süreçleri de denetlenecek. Böylece kamu kaynaklarının kullanımında mali disiplinin sağlanması ve hesap verebilirliğin artırılması hedefleniyor.

VATANDAŞA YÖNETİME KATILIM HAKKI

Düzenlemenin önemli başlıklarından biri de vatandaşların yerel yönetimlere doğrudan katılımının artırılması olacak. Vatandaşların belediye meclislerine öneri sunabilmesi, veto hakkı gibi mekanizmalar ve "vatandaş bütçesi" modeli üzerinde duruluyor.

Bu uygulamalarla belediye kararlarında halkın söz sahibi olması amaçlanıyor.