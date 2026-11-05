Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması! 2 işçi sağ olarak çıkarıldı
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Bahçelievler'de inşaatta temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçinin sağ olarak çıkarıldığı öğrenildi.
Siyavuşpaşa Mahallesi İbrahim Çallı Sokak'taki inşaatta temel kazısı sırasında toprak kayması sonucu bazı işçiler göçük altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin göçük altında kalan işçilere ulaşmak amacıyla çalışma başlattı.
Bu kapsamda göçük altında kalan 2 işçinin sağ olarak çıkarıldığı öğrenildi.