-°C
CANLI YAYIN

Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması! 2 işçi sağ olarak çıkarıldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması! 2 işçi sağ olarak çıkarıldı

Bahçelievler'de inşaatta temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçinin sağ olarak çıkarıldığı öğrenildi.

BAHÇELİEVLER'DE İNŞAAT TEMELİNDE GÖÇÜK! İŞÇİLER TOPRAK ALTINDA KALDI

Siyavuşpaşa Mahallesi İbrahim Çallı Sokak'taki inşaatta temel kazısı sırasında toprak kayması sonucu bazı işçiler göçük altında kaldı.

Bahçelievler'de inşaatta temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. (Foto: AA)Bahçelievler'de inşaatta temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. (Foto: AA)

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

AHaber CANLI YAYIN

Ekiplerin göçük altında kalan işçilere ulaşmak amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda göçük altında kalan 2 işçinin sağ olarak çıkarıldığı öğrenildi.

Önceki Haber
MSB'den İran sınırında şehit olan Yusuf Sait Ünlü açıklaması: Tahran soruşturma başlattı
MSB'den İran sınırında şehit olan Yusuf Sait Ünlü açıklaması: Tahran soruşturma başlattı
Hatay'da sel felaketi: Dereye düşüp suya kapılan çocuk hayatını kaybetti
Sonraki Haber
Hatay'da sel felaketi: Dereye düşüp suya kapılan çocuk hayatını kaybetti
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın