Aksaray'da turistleri taşıyan midibüs devrildi! 16 turist yaralandı, 2'sinin durumu ağır

Aksaray'da turistleri taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2'si ağır olmak üzere 16 kişi yaralandı. Aksaray-Nevşehir kara yolunda meydana gelen kazanın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.