Aksaray'da turistleri taşıyan midibüs devrildi! 16 turist yaralandı, 2'sinin durumu ağır
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Aksaray'da turistleri taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2'si ağır olmak üzere 16 kişi yaralandı. Aksaray-Nevşehir kara yolunda meydana gelen kazanın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Aksaray'da turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu feci bir kaza meydana geldi.
TURİSTLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ
Kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray-Nevşehir kara yolunun Alayhan köyü yakınlarında meydana geldi. Brezilya, Kosta Rika ve Tayvanlı turistleri Avanos'tan Sultanhanı ilçesine taşıyan midibüs, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır olmak üzere 16 turist yaralandı.