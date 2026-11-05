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Aksaray’da TIR ile otomobil böyle çarpıştı: Kaza anı kamerada

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Aksaray’da TIR ile otomobil böyle çarpıştı: Kaza anı kamerada

Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde saat 16.30’da mısır yüklü TIR ile otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle TIR şarampole devrilirken, 3 kişi yaralandı; feci kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Ortaköy ilçesi Gökler köyü kavşağında meydana geldi. Mehmet Demirhan (40) yönetimindeki mısır yüklü 68 DN 400 plakalı TIR, kavşakta Muhammed Gül (28) yönetimindeki 40 EH 217 otomobille çarpıştı. Kazada TIR şarampole devrildi.

AKSARAY'DA KAVŞAKTA KORKUTAN KAZA!

TIR sürücüsü Mehmet Demirhan ile yanındaki Cuma Karagöz (23) ve otomobil sürücüsü Muhammed Gül yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi Ortaköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aksaray’da TIR ile otomobil böyle çarpıştı: Kaza anı kamerada - 1

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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