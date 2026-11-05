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"HEPSİ 'ÖZEL'E RÜŞVET VERDİM' DİYOR"

Özgür Özel'e yönelik rüşvet iddialarına ilişkin konuşan Sevigen, Özkan Yalım, Böcek ve Sarıgül ailesinin isimlerini anarak şu ifadeleri kullandı:

"Özkan Yalım da, Böcek de, Sarıgül Ailesi de 'Özel'e rüşvet verdim' diyor. Bunların hepsi sizin adamınızdı. Hepsi mi yalan söylüyor? Sizinle yol yürüyen adamlar bu kadar mı yalan söylemeye müsait? Siz bu adamlara kefil olarak yola çıkmadınız mı? Sayın Özel'in seçmeni bunu nasıl görmüyor? Özgür Özel Türkiye için beka meselesi haline gelmiştir. Maalesef durum artık bu noktaya kadar gelmiştir."