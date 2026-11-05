Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'den Sarıgül ve İmamoğlu çıkışı: "Aralarında fark görmüyorum"
Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik soruşturmayı değerlendirdi. Sarıgül hakkındaki iddiaların vahim olduğunu belirten Sevigen, "Bu tarz parasal konularda İmamoğlu ile Sarıgül arasında bir fark görmüyorum" dedi. Sevigen, Sarıgül'e dokunulmazlığının kaldırılmasını istemesi çağrısında bulundu.
Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik kara para aklama ve cinsel istismar iddiaları kapsamında yürütülen soruşturma siyaset gündemindeki yerini koruyor. Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, soruşturmayı ve gündeme gelen iddiaları SABAH'a değerlendirdi.
Soruşturma kapsamında Emir Sarıgül'ün, babasının Özgür Özel'e hediye paketleri arasında 350 bin dolar verdiğini itiraf ettiği yönündeki iddialara değinen Sevigen, yaşananları "Vahimin de ötesinde" sözleriyle değerlendirdi.
"HEPSİ 'ÖZEL'E RÜŞVET VERDİM' DİYOR"
Özgür Özel'e yönelik rüşvet iddialarına ilişkin konuşan Sevigen, Özkan Yalım, Böcek ve Sarıgül ailesinin isimlerini anarak şu ifadeleri kullandı:
"Özkan Yalım da, Böcek de, Sarıgül Ailesi de 'Özel'e rüşvet verdim' diyor. Bunların hepsi sizin adamınızdı. Hepsi mi yalan söylüyor? Sizinle yol yürüyen adamlar bu kadar mı yalan söylemeye müsait? Siz bu adamlara kefil olarak yola çıkmadınız mı? Sayın Özel'in seçmeni bunu nasıl görmüyor? Özgür Özel Türkiye için beka meselesi haline gelmiştir. Maalesef durum artık bu noktaya kadar gelmiştir."
"İMAMOĞLU İLE SARIGÜL ARASINDA FARK GÖRMÜYORUM"
Deniz Baykal döneminde Mustafa Sarıgül hakkında yolsuzluk iddiaları nedeniyle kapsamlı bir rapor hazırladıklarını ve Sarıgül'ü ihraç talebiyle disipline sevk ettiklerini anlatan Sevigen, o döneme ilişkin de dikkat çeken iddialarda bulundu.
Sevigen, Sarıgül'ün kişi başı 100'er bin dolar vererek ihraç kararının çıkmasını engellediğini öne sürerek, "Üzülerek söylüyorum, bu tarz parasal konularda İmamoğlu ile Sarıgül arasında bir fark görmüyorum" dedi.
SARIGÜL'E "DOKUNULMAZLIĞIMI KALDIRIN" ÇAĞRISI
Soruşturma kapsamında gündeme gelen iddiaların son derece ciddi olduğunu ifade eden Sevigen, Sarıgül'ün kendisine güveniyorsa dokunulmazlığının kaldırılmasını istemesi gerektiğini savundu.
Sevigen, "Sarıgül eğer kendisinin temiz olduğuna inanıyorsa çıkıp 'Dokunulmazlığımı kaldırın' demeli. Konuşulanlar son derece vahim. Mutlaka önce aklanmalı, sonra istiyorsa yoluna devam etmeli" ifadelerini kullandı.