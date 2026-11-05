-°C
CANLI YAYIN

Afyonkarahisar’da 2 araç içinde 5 kişinin cesedi bulundu!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Afyonkarahisar’da 2 araç içinde 5 kişinin cesedi bulundu!

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde, iki araç içinde 5 kişiye ait ceset bulunmasının ardından olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Alınan bilgiye göre, İhsaniye ilçesine bağlı Kıyır köyü yakınlarında iki araç içinde toplam 5 kişinin cesedi bulundu.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Elife Doğrul cinayetinde yeni görüntüElife Doğrul cinayetinde yeni görüntü ELİFE DOĞRUL CİNAYETİNDE YENİ GÖRÜNTÜ

#Afyonkarahisar #Jandarma
Kurtulmuş'tan Balkanlar mesajı: "Her gelişmeyi yakından takip ediyoruz"
Sonraki Haber
Kurtulmuş'tan Balkanlar mesajı: "Her gelişmeyi yakından takip ediyoruz"
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın