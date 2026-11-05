Afyonkarahisar’da 2 araç içinde 5 kişinin cesedi bulundu!
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Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde, iki araç içinde 5 kişiye ait ceset bulunmasının ardından olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Alınan bilgiye göre, İhsaniye ilçesine bağlı Kıyır köyü yakınlarında iki araç içinde toplam 5 kişinin cesedi bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.