Kurtulmuş'tan Balkanlar mesajı: "Her gelişmeyi yakından takip ediyoruz"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Balkanlar'da istikrar, güven ve refahın önemine dikkat çekti. Türkiye'nin bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Kurtulmuş, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovi ile Meclis'teki makamında bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından TBMM Tören Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.
Türkiye ile Hırvatistan'ın küresel ve bölgesel meselelerde ortak bir tutum içerisinde olduğunu belirten Kurtulmuş, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemine işaret etti.
"BALKANLAR'DAKİ HER GELİŞMEYİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"
Balkanlar'da barış, güvenlik, istikrar ve gelişmenin esas alınması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, bölgedeki siyasi yaklaşımların ortak çıkarlar doğrultusunda bir araya getirilmesinin önem taşıdığını söyledi.
Kurtulmuş, "Balkanlar'daki bütün siyasi yaklaşımların, fikirlerin bir araya getirilmesi ve Balkan halklarının müşterek çıkarları doğrultusunda istikrar, güven ve refah üçgeninde Balkanlar'ın yoluna devam etmesinin şart olduğunun kanaatindeyiz. Balkanlar'daki her gelişmeyi yakından ve titizlikle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Hırvatistan'ın Polonya ile başlattığı Üç Deniz Girişimi'ni de önemli bulduklarını belirten Kurtulmuş, Adriyatik, Baltık ve Karadeniz'in güvenliğinin birbirini etkilediğini kaydetti. Türkiye'nin girişimin stratejik ortağı olarak yer almaya devam ettiğini ifade etti.
Kurtulmuş, Balkanlar, Güneydoğu Avrupa ve Üç Deniz Girişimi kapsamındaki ülkelerle geliştirilecek iş birliğinin, Orta Koridor başta olmak üzere enerji arz güvenliğine de önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.
"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI MÜZAKERE MASASINDA ÇÖZÜLMELİ"
Bölgesel gelişmelere de değinen Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna savaşı ile İsrail'in Gazze ve Filistin halkına yönelik saldırılarının diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.
Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyduğunu vurgulayan Kurtulmuş, her iki tarafın da kabul edebileceği adil ve hakkaniyetli bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.
Kurtulmuş, savaşın geldiği noktada askeri yollarla sonuç alınmasının zorlaştığını ifade ederek en kısa sürede müzakerelere başlanması çağrısında bulundu.
HIRVATİSTAN'DAN BAYRAKTAR AÇIKLAMASI
Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovi de Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinin önemine işaret etti.
Türkiye'den Bayraktar insansız hava aracı satın aldıklarını belirten Jandrokovi, "Biz Türkiye'den Bayraktar satın almıştık. Uzmanlarımız Türkiye'de bunun eğitimini aldılar ve bu araçları savunma sanayimize entegre ettiler. Bizim şirketimiz ile Türk şirketi iş birliği yaptı" dedi.
FON SORUŞTURMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Ortak basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş'a, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin başlatılan soruşturma da soruldu.
Yaşananları ciddi, kapsamlı ve derin bir kriz olarak nitelendiren Kurtulmuş, konunun tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini belirtti. Haksız kazanç elde edenlerin yanı sıra süreçte ihmali veya hatası bulunan kamu görevlilerinin de hesap vermesi gerektiğini vurguladı.
Kurtulmuş, "Bu işe karışan, haksız kazanç elde eden, haram paranın peşinde koşan kim varsa, kime ulaşılıyorsa, nereye kadar gidiyorsa bunların hepsinden hesap sorulması milletimizin beklentisidir. Bu fon kriziyle ilgili görevli olan kamu görevlilerinin eğer hataları, ihmalleri varsa onlardan da mutlaka hesap sorulmalıdır. Asla bu konu geçiştirilmemelidir, ihmal edilmemelidir. Kimler bu işe bulaştıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığındaki Fon Kurulu'nun çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kurtulmuş, mağdur vatandaşların alacaklarının ödenmesi için kaynak oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.
Kurtulmuş, "Türkiye artık bu meseleyle vakit kaybetmemelidir. Bir an evvel hem mağdurların alacakları ödenmeli hem de bu işe bulaşanlardan hesap sorulmalıdır" dedi.
"MİLLETİMİZİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNUN DESTEĞİNİ ALARAK YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"
Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" süreci ve bu kapsamda TBMM'de kurulması planlanan İzleme Komisyonu'na ilişkin soruyu da yanıtladı.
Sürecin açık ve şeffaf yürütüldüğünü belirten Kurtulmuş, farklı siyasi partilerin görüşlerinin dinlendiğini ve ortak bir zeminde buluşulması için çaba gösterildiğini ifade etti.
Süreç kapsamında raporun hazırlandığını ve 467 kişinin "evet" oyu verdiği bir yasanın çıkarıldığını hatırlatan Kurtulmuş, siyasi partilerin ve kamuoyunun büyük çoğunluğunun süreci benimsediğini söyledi.
Kurtulmuş, "Bu açıklık ve şeffaflık içerisinde ilgili bütün tarafları dinleyerek ve milletimizin büyük bir çoğunluğunun desteğini alarak yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.