TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovi ile Meclis'teki makamında bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından TBMM Tören Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile Hırvatistan'ın küresel ve bölgesel meselelerde ortak bir tutum içerisinde olduğunu belirten Kurtulmuş, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemine işaret etti.

"BALKANLAR'DAKİ HER GELİŞMEYİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Balkanlar'da barış, güvenlik, istikrar ve gelişmenin esas alınması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, bölgedeki siyasi yaklaşımların ortak çıkarlar doğrultusunda bir araya getirilmesinin önem taşıdığını söyledi.

Kurtulmuş, "Balkanlar'daki bütün siyasi yaklaşımların, fikirlerin bir araya getirilmesi ve Balkan halklarının müşterek çıkarları doğrultusunda istikrar, güven ve refah üçgeninde Balkanlar'ın yoluna devam etmesinin şart olduğunun kanaatindeyiz. Balkanlar'daki her gelişmeyi yakından ve titizlikle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hırvatistan'ın Polonya ile başlattığı Üç Deniz Girişimi'ni de önemli bulduklarını belirten Kurtulmuş, Adriyatik, Baltık ve Karadeniz'in güvenliğinin birbirini etkilediğini kaydetti. Türkiye'nin girişimin stratejik ortağı olarak yer almaya devam ettiğini ifade etti.

Kurtulmuş, Balkanlar, Güneydoğu Avrupa ve Üç Deniz Girişimi kapsamındaki ülkelerle geliştirilecek iş birliğinin, Orta Koridor başta olmak üzere enerji arz güvenliğine de önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.